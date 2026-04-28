Ціни на фрукти в Україні злетять на 80%: які з них стануть "золотими"

Продукти / © unsplash.com

Україна стикається з реальними втратами врожаю плодових дерев та ягід через аномально холодну весну 2026 року. Поєднання суворої зими та весняних температурних «гойдалок» призвело до того, що вітчизняної продукції на прилавках стане значно менше, а ціни на неї будуть рекордно високими.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в етері «Київ24».

За словами експерта, проблеми для майбутнього врожаю почалися ще на початку року. Сильні морози у січні та лютому пошкодили дерева, а квітневе похолодання довершило справу, вдаривши по квітучих рослинах.

«Це, взагалі, вже реальні втрати, і по мірі того, як буде триматися низька температура, тому що це квітневі заморозки… У нас ще є і травневі заморозки, які будуть вже в сукупності підбивати підсумок, скільки ми ще додатково втратимо культур», — наголосив Марчук.

Найбільше від негоди потерпають ягоди та фруктові дерева. Зокрема, йдеться про ранні кісточкові культури, які є найбільш вразливими до перепадів температур у період цвітіння.

«Ми маємо проблеми з ранніми кісточковими: абрикоси, персики, алича, черешня. Це все буде негативно відображатися на кінцевому результаті отриманих врожаїв», — пояснює заступник голови ВАР.

Зменшення пропозиції українського виробника автоматично запускає механізм здорожчання. Коли на ринку бракує місцевого товару, його доводиться заміщувати закордонним аналогом, що завжди дорожче.

«Це автоматично тягнутиме за собою здорожчення ціни, тому що потрібно буде заміщати імпортом. Імпорт сам по собі не дешевий, ну і та продукція, яка збереглася, вона не буде коштувати дешево», — підкреслив Марчук.

Наскільки злетять ціни

Аналітики аграрного ринку вже зараз фіксують невтішну тенденцію. Порівняно з минулим сезоном, вартість деяких категорій фруктів уже зросла на третину. Проте це може бути лише початком.

«На сьогоднішній день, порівняно з минулим сезоном, подекуди ціна більша ніж на 30%. А якщо ми будемо бачити і заморозки в травні досить такі серйозні, що можуть пошкодити врожай, то це подекуди може бути навіть більше 80% від ціни минулого сезону», — резюмував Денис Марчук.

Таким чином, українцям варто готуватися до того, що сезонні фрукти та ягоди цього року стануть предметом розкоші, а їхня вартість буде значною мірою залежати від погодних умов у травні та логістичних витрат на доставку імпорту.

Нагадаємо, в Україні триває зростання вартості м’яса. Найбільше продовж 2026 року додали в ціні окремі види курятини та яловичини. Відчутно додало в ціні й куряче філе. Інші частини курятини також здорожчали, хоча й менш стрімко. Найбільше ж зростання зафіксовано у сегменті яловичини.

Експерти пояснюють таку тенденцію зростанням вартості кормів, енергоносіїв, логістики, а також загальним скороченням пропозиції на ринку.

Також, у першому кварталі 2026 року інфляція в Україні становила 3,4%, що майже відповідає показнику аналогічного періоду минулого року — 3,5%. Водночас головним чинником зростання цін стало суттєве здорожчання пального, яке найбільше вплинуло на споживчий ринок.

За даними Державної служби статистики, пальне здорожчало більш ніж на 20%, з яких 13,2% припало лише на березень.

