Ціни на газ в Україні від 1 листопада: скільки платитимуть українці та кому загрожує здорожчання

Ціни на газ в Україні від 1 листопада

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В Україні офіційно оприлюднили тарифи на природний газ для побутових споживачів на листопад 2026 року. У порівнянні з жовтневими показниками вартість блакитного палива за місячними комерційними пропозиціями помітно зросла: залежно від конкретного постачальника ціна коливається у межах від 8,46 до 27,50 грн за кубометр.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Тарифи на газ від 1 листопада: для кого зросте сума в комуналці

Водночас річні тарифи збереглися на попередньому рівні — від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, завдяки чому для переважної більшості українців вартість газу залишиться незмінною.

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Проте місячні тарифи в окремих сегментах підскочили до 27,50 грн за кубометр.

На сьогодні побутових споживачів в країні обслуговують загалом вісім постачальників. Чотири з цих компаній пропонують своїм клієнтам тільки річні тарифи, тоді як ще чотири оператори мають і місячні комерційні пропозиції.

Найнижчу планку в 7,96 грн за кубометр утримують ГК «Нафтогаз України» та «Тернопільоблгаз Збут».

Трохи дорожче доведеться платити клієнтам «Прикарпат Енерго Трейд» — 7,98 грн за кубометр.

Постачальники «Галнафтогаз» і «ОККО Контракт» зупинилися на позначці 7,99 грн.

У «Львівенергозбуті» річна вартість становить 8,20 грн.

Клієнти брендів YASNO («Київські енергетичні послуги» та «Дніпровські енергетичні послуги») сплачуватимуть по 8,46 грн.

Максимальний річний тариф зафіксовано у компанії «СвітлоГаз» — 9,99 грн за кубометр.

Водночас у місячному сегменті чотири постачальники виставили суттєво вищі розцінки. Зокрема, у листопаді споживачі «СвітлоГазу» за місячним тарифом мають віддати 25,99 грн за кубометр, а для клієнтів «Львівенергозбуту» ціна зросла до 27,50 грн.

Зростання цін у місячних пропозиціях не похитне бюджет переважної більшості українських родин. Річні контракти залишаються основними для населення, а понад 12 мільйонів домогосподарств обслуговує ГК «Нафтогаз України».

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Державний постачальник продовжує дію тарифу «Фіксований», за яким вартість одного кубометра становить 7,96 грн. Цей цінник гарантовано діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Саме тому більшість українців платитиме за газ за фіксованою ціною без підвищення.

Ціни на газ від 1 листопада

Нагадаємо, від 1 листопада 2026 року вартість газу для побутових клієнтів «Нафтогазу» залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ. Компанія зафіксувала тарифний план «Фіксований» до 30 квітня 2027 року, тому старт опалювального сезону не спричинить зростання ціни палива, хоча приватні постачальники мають право встановлювати власні цінники.

Утім, підсумкові витрати українців узимку зростуть залежно від обсягів споживання: платіжка за 10 м³ становитиме 79,60 грн, за 100 м³ — 796 грн, за 300 м³ — 2 388 грн, а за 500 м³ сягне 3 980 грн. Реальний рівень витрат визначатиметься площею житла, якістю утеплення та наявністю газового опалення.

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У рахунках за комуналку слід розрізняти дві окремі послуги: постачання — плата за спожитий обсяг за ціною 7,96 грн/м³ та розподіл — доставлення газу. Послугу розподілу надає місцевий оператор газорозподільних мереж за тарифами регулятора, які залежать від регіону та замовленої річної потужності. Оплачувати рахунки потрібно щомісяця до 25-го числа.

Щоб уникнути заборгованостей, показання лічильників необхідно передавати від 1-го до 5-го числа кожного місяця.

Отримувачі житлових субсидій та пільг продовжують обслуговуватися за фіксованим тарифом без втрати права на державну соціальну допомогу.

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