Ціни на гречку різко злетіли: скільки коштує крупа в лютому 2026 року

Гречка / © Credits

Вартість гречаної крупи в Україні продовжує стабільно зростати. Лише за минулий рік популярний продукт подорожчав майже на 28%. А станом на лютий 2026 року середня ціна перевищила 50 гривень за кілограм.

Про це свідчать дані Державної служби статистики та моніторинг порталу «Мінфін».

Динаміка цін на гречку

Зростання вартості гречки розпочалося ще у квітні 2024 року, коли кілограм крупи можна було придбати за 26,36 грн. Відтоді цінники в магазинах оновлювалися щомісяця.

Грудень 2024 року: 35,19 грн/кг.

Грудень 2025 року: 44,88 грн/кг (річний приріст склав 27,5%).

Січень 2026 року: 47,48 грн/кг.

Лютий 2026 року: 50,82 грн/кг.

Де купувати вигідніше?

Попри загальне здорожчання, вартість гречки у великих торговельних мережах суттєво різниться. Наразі найнижчу ціну пропонує супермаркет Auchan — 42,90 грн за кілограм. Водночас найвищі ціни зафіксовані у мережі Megamarket, де за пачку крупи доведеться віддати 64,60 грн.

Експерти зазначають, що висхідний тренд, який триває вже майже два роки, наразі не демонструє ознак сповільнення.

Нагадаємо, раніше економіст Володимир Чиж зауважив, що основними причинами подорожчання є помірне зростання цін на зернові культури, погодні умови, сезонність та рівень урожаю. За його прогнозом, зростання могло становити 8−10%, і воно підтвердилося протягом місяця.

Раніше ми писали, у січні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7%, а у річному вимірі — на 7,4%. Держстат опублікував інфографіку та деталі індексів цін.