Ціни на гречку, рис та олію можуть змінитись через блекаути: прогноз експерта

Крупи / © Pixabay

Попри те, що крупи та олія не вимагають охолодження для зберігання, тривалі знеструмлення в Україні можуть вплинути і на їхню вартість.

Про це заявив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в інтерв’ю «РБК-Україна».

Експерт пояснив, чому знеструмлення змусять українців платити більше за крупи.

«Так, це не продукти, які швидко псуються, але тут є свої технологічні процеси зберігання. Ті ж макарони, чи гречка — сировина для них зберігається на елеваторах, де мають бути витримані певні технічні операції. На складах сировина може зберігатись декілька місяців, тому ці витрати закладається у ціні для подальшої реалізації», — зазначає аналітик.

Протягом місяця ціни на крупи в Україні трималися відносно стабільно, зростання становило не більше 1 гривні, а круглий рис взагалі подешевшав на 6,75 гривні. Зараз 1 кг гречки коштує 48,37 гривні, довгий рис — 49,70 гривні, круглий — 56,02 гривні, вермішель довга — 31,50 гривні. 850 мл олії продають за ціною 81-89 гривень.

Нагадаємо, в Україні різко здорожчав овоч з борщового набору.