Ціни на гречку в Україні можуть зрости: скільки коштуватиме кілограм

Вартість гречки в українських магазинах у 2026 році може сягнути 40–42 гривень за кілограм. Попри те, що темпи інфляції дещо сповільнилися порівняно з минулим роком, економісти прогнозують подальше здорожчання основного продукту харчування на 8–10%.

Про це в інтерв’ю виданню «Новини.LIVE» повідомив економіст Володимир Чиж.

За його словами, наприкінці 2025 року крупа вже суттєво додала в ціні, здорожчавши на третину порівняно з 2024 роком до рівня 37–38 грн/кг.

«У 2026 році зростання ціни на гречку може скласти, загалом, 8-10% у порівнянні з минулим роком. Відповідно її вартість у роздріб буде приблизно 40-42 гривень за кілограм», — зазначив Володимир Чиж.

Що тисне на цінники

Основними факторами здорожчання експерти називають внутрішні виклики: зростання витрат на виробництво, високу вартість енергоносіїв та ускладнену логістику. Крім того, на ціни впливає помірне підвищення вартості зернових культур на світовому ринку.

За словами експерта, різкий стрибок цін стримує надлишок певних видів круп на глобальних ринках. Проте економіст попереджає, що будь-які прогнози зараз є лише попередніми.

«Потрібно буде розуміти, у якому стані буде наша енергетика найближчі місяці, чи буде зростання вартості електроенергії для бізнесу, якими будуть врожаї зернових, у тому числі кормових культур», — пояснив Володимир Чиж.

Нагадаємо, в Україні прогнозується суттєве здорожчання риби та морепродуктів. Експерти ринку попереджають, що 2026 року на вартість вплине цілий комплекс негативних факторів, які «тиснуть» на виробників.

Цього тижня в овочевому сегменті України зафіксовано чітку тенденцію до підвищення вартості білокачанної капусти. Виробники почали масово переглядати цінники у бік зростання, реагуючи на зміну обсягів пропозиції та вичерпання запасів у сховищах.