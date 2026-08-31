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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Ціни на яблука в Україні різко змінилися: скільки просять за кілограм

Українські яблука нового врожаю продовжують дешевшати. Нині кілограм якісних осінніх сортів коштує 15–25 грн, а річне падіння цін уже сягнуло 44%.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Ціни на яблука в Україні

Ціни на яблука в Україні / © unsplash.com

В Україні знову почали дешевшати яблука осінніх сортів. Головні причини — зростання кількості урожаю на ринку та доволі млявий інтерес покупців.

Про це пишуть фахівці EastFruit.

В Україні дешевшають яблука: скільки просять за кілограм

Сьогодні якісну продукцію яблук оптовики реалізують за 15–25 грн/кг. Якщо порівнювати з кінцем попереднього робочого тижня, ціни впали в середньому на 20%.

Виробники пояснюють: зараз на ринок масово вивозять осінні сорти фруктів.

Вони не призначені для тривалого зберігання у сховищах, тому садівники намагаються збути врожай якомога швидше, поступаючись у ціні.

Як наслідок, фрукти нового врожаю зараз коштують у середньому на 44% менше, ніж наприкінці серпня 2025 року.

Ціни на сало в Україні

Нагадаємо, у липні 2026 року ціни на сало в Україні продовжили тенденцію до поступового зниження, яка спостерігається щомісяця ще від середини весни. Порівняно з червнем середня вартість продукту зменшилася з 212,11 грн/кг до 210,92 грн/кг.

Попри це, у річному вимірі зафіксовано зростання ціни на 21% — у липні минулого року кілограм сала коштував 174,64 грн.

Статистика Держстату не враховує ситуацію на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій.

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