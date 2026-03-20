Ціни на яйця до Великодня: чи подолають вони позначку у 100 гривень

Напередодні Великодня українці традиційно готуються до суттєвого удару по гаманцях, адже попит на головний символ свята — яйця — зростає в рази. Проте цього року ситуація на ринку може стати винятком із правил.

Про це розповів виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко для «УНІАН».

За його словами, вартість продукції вже вперлася у «стелю», яку диктує низька купівельна спроможність населення.

«На сьогоднішній день відпускні ціни птахофабрик досягли своїх пікових значень, на які досить сильно впливають купівельна спроможність і попит населення. Тому ми не очікуємо їх подальшого зростання до Великодня», — підкреслив експерт.

Ба більше, Карпенко прогнозує, що завдяки боротьбі супермаркетів за клієнта яйця можна буде придбати навіть дешевше: «Навпаки, завдяки акційним пропозиціям мереж споживачі отримають доступ до якісної продукції за прийнятними цінами».

Зазвичай дефіцит провокує зростання цін, але 2026 року виробники підготувалися заздалегідь. Збільшення обсягів виробництва дозволяє наситити ринок навіть у пікові дні.

«Напередодні великодніх свят через підвищений попит на яйця збільшується і пропозиція продукції від виробників. Це впливає на загальну ситуацію на ринку і відповідно сприяє зниженню цін. Очевидно, що пікові періоди здорожчання вже минули», — зауважив Карпенко.

Нагадаємо, взимку 2026 року в Україні спостерігалися тривалі морози, які суттєво вплинули на стан садів і ягідників, особливо в південних регіонах. Через відсутність снігового покриву рослини залишилися без природного захисту, що призвело до промерзання кореневої системи та пошкодження бруньок.

Найвразливішими виявилися кісточкові культури, зокрема абрикоси, вишні та черешні, а також яблуні. За попередніми оцінками, частина насаджень могла зазнати значних втрат, однак остаточні масштаби пошкоджень визначаться після стабілізації температури.

В окремих регіонах, зокрема на Миколаївщині, вже зафіксовано пошкодження значної частини бруньок, що може вплинути на майбутній урожай.

Експерти зазначають, що скорочення врожаю здатне призвести до зростання частки імпортної продукції на ринку та здорожчання фруктів через додаткові витрати на логістику.

Однак аналітик УКАБ Максим Гопка зауважив, що ціни на овочі борщового набору 2026 року нижчі за торішні завдяки гарному врожаю та якісним запасам, проте до червня вартість імпортних продуктів зростатиме через вичерпання внутрішніх ресурсів. Експерт розповів, що здешевлення тепличних помідорів та огірків очікується у травні з появою української продукції, якщо дозволить погода.