Ціни на яйця після Великодня: скільки коштує десяток у популярних супермаркетах

Яйця / © pexels.com

Реклама

Після Великодніх свят в Україні оновилися ціни на курячі яйця. Попри очікування споживачів на традиційне сезонне здешевлення, статистика свідчить про зворотне. Аналітики зафіксували черговий стрибок вартості продукту, який є базовим у кошику кожного українця.

Про це пишуть “Новини.LIVE.

Згідно з даними Мінфіна, середня вартість упаковки яєць категорії С1 станом на 17 квітня досягає позначки у 87 гривень. Загалом динаміка цін у другому місяці весни виявилася висхідною.

Реклама

«Індекс споживчих цін у квітні 2026 року склав 102,78%. Це означає, що через вплив Великодня та низки інших економічних факторів курячі яйця подорожчали на 2,78% відносно показників березня», — зазначають експерти.

Де найвигідніші пропозиції

Журналісти провели моніторинг асортименту популярних магазинів, аби з’ясувати, скільки мінімально доведеться викласти за одну упаковку яєць. Результати продемонстрували суттєвий ціновий розрив між різними торговельними мережами.

Найнижчу ціну на десяток яєць пропонує мережа «Сільпо» — тут продукт можна придбати за 65,91 грн. На декілька копійок дорожче у «Варусі» — 66,50 грн. У популярній мережі «Ашан» цінник уже перетнув позначку в 70 гривень і становить 73,90 грн.

Мережі «Новус», «Метро», «Фора» та «АТБ» тримають ціни в одному діапазоні — від 79,29 грн до 79,90 грн за десяток. Найдорожчими виявилися яйця у «МегаМаркеті», де за упаковку доведеться віддати 85 гривень.

Реклама

Порівняння вартості яєць у магазинах:

Сільпо — 65,91 грн

Варус — 66,50 грн

Ашан — 73,90 грн

Новус — 79,29 грн

Метро — 79,50 грн

Фора — 79,50 грн

АТБ — 79,90 грн

МегаМаркет — 85,00 грн

Експерти наголошують, що на коливання цін вплинули не лише святкові потреби населення, а й загальні інфляційні процеси в країні. Попри те, що у деяких магазинах ще можна знайти пропозиції нижче 70 гривень, загальна тенденція вказує на стабілізацію цін на досить високому рівні.

Здорожчення цін в Україні — останні новини

Нагадаємо, українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту через скорочення пропозиції на ринку та зростання попиту.

За даними аналітиків EastFruit, від початку тижня аграрії поступово піднімають ціни на торішній урожай, пояснюючи це сезонним вичерпанням запасів у сховищах.

Реклама

Наразі білокачанна капуста в Україні продається в межах 4–10 грн за кілограм, що в середньому приблизно на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Також, українські споживачі фіксують подальше здорожчання овочів, зокрема тепличних помідорів. Основною причиною є обмежена пропозиція на внутрішньому ринку, а також підвищення вартості продукції в Туреччині — ключовому постачальнику.

Наразі тепличні помідори продаються в середньому по 160–180 грн за кілограм, хоча місцями ціни сягають 200–250 грн. Це також приблизно на 77% дорожче, ніж у цей самий період минулого року.

Водночас експерти прогнозують, що у другій половині квітня зростання цін може сповільнитися через збільшення пропозиції від українських тепличних господарств.