Ціни на яйця знову підскочать: на що очікувати українцям у грудні

Курячі яйця

В Україні ціни на курячі яйця до кінця листопада істотно не зміняться, проте в грудні вони зростуть на 15–20%.

Про це повідомив виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, передає УНІАН.

«З початком відключень і падінням попиту фіксується зниження цін реалізації і м’яса птиці, і яєць на 20%. Скоріше за все, в листопаді ціни реалізації будуть під впливом цього фактору і суттєво не зміняться», — розповів він.

За словами експерта, після листопадового зниження цін на яйця у грудні варто очікувати їхнього зростання до рівня жовтня.

Карпенко наголосив, що зростання виробничих витрат птахівників найбільше тисне на ціни, а застосування генераторів у подальшому може ще суттєвіше підвищити собівартість курячих яєць.

«Інкубація, а потім і вирощування молодняку курей-несучок потребує чіткого дотримання технологічних показників утримання птиці впродовж чотирьох місяців, чого неможливо досягти без забезпечення стабільного та безперебійного постачання електроенергії», — розповів експерт.

За даними експерта, електроенергія займає від 7 до 12% у структурі собівартості продукції птахівництва, а для деяких видів продукції цей показник може досягати 30%.

Виробництво птахівницької продукції складається з кількох етапів, і підвищення витрат на кожному з них спричиняє зростання загальної собівартості. Як пояснює фахівець, кінцева вартість продукції галузі може збільшуватися «геометрично».

Ще одним важливим чинником є подорожчання комбікорму, який займає найбільшу частку у собівартості та також потребує електроенергії для виробництва. Це призводить до ланцюгового ефекту: підвищуються витрати на всі складові, що формують ціну м’яса птиці та яєць.

Нацбанк України зазначав, що ціни на продукти зростають повільніше завдяки новому врожаю та збільшенню пропозиції. Однак м’ясо й фрукти продовжують дорожчати.