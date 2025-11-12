ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
2 хв

Ціни на яйця знову підскочать: на що очікувати українцям у грудні

Здорожчання зумовлене зростанням виробничих витрат, електроенергією та комбікормом.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Курячі яйця

Курячі яйця

В Україні ціни на курячі яйця до кінця листопада істотно не зміняться, проте в грудні вони зростуть на 15–20%.

Про це повідомив виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, передає УНІАН.

«З початком відключень і падінням попиту фіксується зниження цін реалізації і м’яса птиці, і яєць на 20%. Скоріше за все, в листопаді ціни реалізації будуть під впливом цього фактору і суттєво не зміняться», — розповів він.

За словами експерта, після листопадового зниження цін на яйця у грудні варто очікувати їхнього зростання до рівня жовтня.

Карпенко наголосив, що зростання виробничих витрат птахівників найбільше тисне на ціни, а застосування генераторів у подальшому може ще суттєвіше підвищити собівартість курячих яєць.

«Інкубація, а потім і вирощування молодняку курей-несучок потребує чіткого дотримання технологічних показників утримання птиці впродовж чотирьох місяців, чого неможливо досягти без забезпечення стабільного та безперебійного постачання електроенергії», — розповів експерт.

За даними експерта, електроенергія займає від 7 до 12% у структурі собівартості продукції птахівництва, а для деяких видів продукції цей показник може досягати 30%.

Виробництво птахівницької продукції складається з кількох етапів, і підвищення витрат на кожному з них спричиняє зростання загальної собівартості. Як пояснює фахівець, кінцева вартість продукції галузі може збільшуватися «геометрично».

Ще одним важливим чинником є подорожчання комбікорму, який займає найбільшу частку у собівартості та також потребує електроенергії для виробництва. Це призводить до ланцюгового ефекту: підвищуються витрати на всі складові, що формують ціну м’яса птиці та яєць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що восени 2025 року українські виробники планують підвищити ціни на сири на 5%, що призвело до збільшення продажів дешевшого сирного продукту.

Нацбанк України зазначав, що ціни на продукти зростають повільніше завдяки новому врожаю та збільшенню пропозиції. Однак м’ясо й фрукти продовжують дорожчати.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie