Ціни на яйця знову ростуть: економіст пояснив, чого чекати до кінця року

Яйця / © Associated Press

Вартість яєць в Україні до кінця 2025 року може зрости на 3–5%, однак загалом залишиться нижчою, ніж торік.

Про це в інтерв’ю Главреду розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За словами економіста, у листопаді 2024 року десяток яєць коштував близько 70 грн, тож нинішнє подорожчання на рівні 20% — “не є критичним, але відчутним”.

Пендзин нагадав, що торік виробники штучно завищили ціни восени, і після втручання Антимонопольного комітету ринок різко відреагував:

“На Різдво ціна на яйця не зросла, а впала — з 80 до 65 гривень. Це був унікальний випадок для ринку”.

Основним чинником формування ціни залишається вартість комбікормів, яка становить близько 70% собівартості. Додатковий вплив мають витрати на електроенергію та сезонне скорочення дрібних господарств, які тримають курей.

“Так, ціна може дещо зрости, але не критично. До кінця року — не більше ніж на 3–5%. Водночас у порівнянні з минулим роком яйця навіть подешевшають”, — прогнозує експерт.

Крім того, Олег Пендзин розповів, чи здорожчає хліб до кінця 2025 року.