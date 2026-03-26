Ціни на картоплю в Україні знову падають: скільки коштує кілограм

В Україні фіксують чергове здешевлення картоплі через слабкий попит і збільшення пропозиції. Частину врожаю фермери змушені швидко розпродавати через погіршення якості.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Картопля

Картопля / © unsplash.com

В Україні цього тижня знову знизилися відпускні ціни на картоплю. Здешевлення пов’язане передусім із низькою торговельною активністю.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Обсяги продукції на ринку помітно зросли — господарства активізували продаж запасів із настанням теплішої погоди.

Картопля впала в ціні - скільки коштує кілограм

Станом на зараз виробники пропонують картоплю по 5–11 грн за кілограм (0,11–0,25 долара). Це в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Самі фермери пояснюють падіння цін також збільшенням частки некондиційної продукції. Йдеться про картоплю, яка зберігалася в необладнаних сховищах і швидше втрачає якість через теплу погоду, тому її намагаються реалізувати якнайшвидше.

Водночас у річному вимірі картопля залишається значно дешевшою: нинішні ціни в середньому на 62% нижчі, ніж наприкінці березня минулого року.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває стрімке зниження цін на ріпчасту цибулю — попри очікування фермерів, що навесні вона здорожчає. Наразі овоч продають вже в середньому на 19% дешевше, ніж на початку минулого робочого тижня.

Також третій тиждень поспіль фіксують зниження цін на столовий буряк. Водночас раніше повідомлялося, що до кінця березня 2026 року здорожчає молочна продукція.

Також в Україні дешевшають окремі овочі, тоді як ціни на гречку зростають. У Верховній Раді пояснили причини такого здорожчання.

