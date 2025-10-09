ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

Ціни на каву досягли нового історичного максимуму: чому штормить ринок

Головна причина різкого стрибка цін — падіння виробництва кави в ключових регіонах, особливо в Бразилії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Світові ціни на каву сорту арабіка продовжують стрімко зростати

Світові ціни на каву сорту арабіка продовжують стрімко зростати / © Pixabay

Цього року ціни на каву можуть зрости на 40%, тобто для споживачів це будуть десь 10%, а найімовірніше — усі 20%. Водночас світова торгівля кавою різко скоротилася через рекордне зростання цін.

Про це пише видання CBS.

«Протягом наступних трьох-чотирьох місяців ціни на каву, ймовірно, зростуть ще більше”, - каже Андреа Іллі, очільник італійського обсмажувача та світового роздрібного продавця Illycaffè.

Оптова ціна зерен перевищила 4 долари за фунт (0,45 кг). Для порівняння, ще на початку 2024 року арабіка коштувала приблизно 2 долари за фунт, а до жовтня 2025-го — вже близько 3,85 долара.

Такий стрибок закупівельних цін неминуче вплинув на роздрібний ринок. В Україні кава здорожчала майже у всіх категоріях — як зернова, так і розчинна.

Через високу вартість покупці уникають накопичення запасів і купують лише необхідний мінімум.

Головна причина різкого стрибка цін — падіння виробництва кави в ключових регіонах, особливо в Бразилії.

Зазначається, що до кінця року вартість арабіки може впасти на 30% через очікуваний хороший урожай і скорочення попиту.

Поки ж ринок залишається у складному становищі. Деякі американські продавці прямо заявляють, що не зможуть продовжувати бізнес за нинішніх цін. Супермаркети та продуктові магазини неохоче купують дорогу каву, що призводить до дефіциту на полицях.

Нагадаємо, у Дубаї продали найдорожчу каву у світі — вартість однієї чашки склала 28 тисяч гривень.

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie