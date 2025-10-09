Ціни на каву досягли нового історичного максимуму: чому штормить ринок

Світові ціни на каву сорту арабіка продовжують стрімко зростати / © Pixabay

Цього року ціни на каву можуть зрости на 40%, тобто для споживачів це будуть десь 10%, а найімовірніше — усі 20%. Водночас світова торгівля кавою різко скоротилася через рекордне зростання цін.

Про це пише видання CBS.

«Протягом наступних трьох-чотирьох місяців ціни на каву, ймовірно, зростуть ще більше”, - каже Андреа Іллі, очільник італійського обсмажувача та світового роздрібного продавця Illycaffè.

Оптова ціна зерен перевищила 4 долари за фунт (0,45 кг). Для порівняння, ще на початку 2024 року арабіка коштувала приблизно 2 долари за фунт, а до жовтня 2025-го — вже близько 3,85 долара.

Такий стрибок закупівельних цін неминуче вплинув на роздрібний ринок. В Україні кава здорожчала майже у всіх категоріях — як зернова, так і розчинна.

Через високу вартість покупці уникають накопичення запасів і купують лише необхідний мінімум.

Головна причина різкого стрибка цін — падіння виробництва кави в ключових регіонах, особливо в Бразилії.

Зазначається, що до кінця року вартість арабіки може впасти на 30% через очікуваний хороший урожай і скорочення попиту.

Поки ж ринок залишається у складному становищі. Деякі американські продавці прямо заявляють, що не зможуть продовжувати бізнес за нинішніх цін. Супермаркети та продуктові магазини неохоче купують дорогу каву, що призводить до дефіциту на полицях.

Нагадаємо, у Дубаї продали найдорожчу каву у світі — вартість однієї чашки склала 28 тисяч гривень.