Ціни на кавуни в Україні: як вони змінилися

Кавуни / © УНІАН

Реклама

Поліпшення погодних умов практично на всій території країни дозволило українським виробникам кавунів відновити активні збиральні роботи, що спричиняє збільшення пропозиції цієї продукції на ринку.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Водночас, за словами фермерів, цінова ситуація посилюється ще й тим, що основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку дуже слабкий. Гуртові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі такого кавуна до мінімуму, посилаючись на вкрай невисокі темпи продажу в роздріб.

Реклама

На цей момент ціни на ці баштанні вже опустилися до 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Негативну цінову динаміку виробники пояснюють різким збільшенням пропозиції цієї продукції на ринку. Через спекотну погоду темпи дозрівання рослин у полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін.

Варто зазначити, що зараз кавуни в Україні реалізуються в середньому на 78% дорожче, ніж у середині серпня 2024 року. При цьому галузеві експерти не прогнозують помітного покращення ситуації на ринку. За їхніми словами, підвищити ціни вдасться лише власникам кавунів високої якості, а пропозиція такої продукції на ринку дуже обмежена. У той же час ціни на кавуни вагою від 5 кг будуть і надалі падати, оскільки фермери намагатимуться таким чином прискорити темпи реалізації, щоб якнайшвидше розпродати наявні обсяги.

Раніше ТСН.ua дав декілька порад, як вибрати смачний кавун.