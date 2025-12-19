Ціни на хліб можуть підскочити на 20%: як блекаут та обстріли вплинуть на вартість

+20% до ціни паляниці: чому статус "критичної інфраструктури" не рятує пекарні / © Pixabay

Реклама

У 2026 році ціна на хліб простої рецептури може залишитися відносно стабільною, проте частина продукції може значно подорожчати. Так, ціна на деякі сорти хліба може зрости більш, ніж на 20%.

Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Юрій Дученко, передає «УНІАН».

За помірного сценарію він прогнозує зростання на 10–15%, а якщо бойові дії загостряться або будуть серйозні перебої в енергопостачанні — ціна може підскочити більш ніж на 20%.

Реклама

«За прогнозами ВАП, у 2026 році хліб простої рецептури залишатиметься відносно стабільним у ціні, тоді як інші вироби можуть подорожчати на 10-15%, а за погіршення ситуації — більш, ніж на 20%», — зазначив Дученко.

Водночас, він визнав, що сценарії збільшення цін залишаються непередбачуваними. Ключовим чинником є обмеження електропостачання для хлібзаводів через російські обстріли.

«У більшості регіонів України хлібозаводи, що виробляють хліб масового вжитку, формально віднесені до об’єктів критичної інфраструктури або життєзабезпечення. Втім, на практиці цей статус часто не гарантує безперебійного живлення», — пояснює глава асоціації пекарів.

За словами Дученка, частина хлібзаводів і пекарень не внесені до затверджених переліків, або стикаються з ігноруванням їхнього статусу. Ліміти споживання встановлюють без урахування технологічного циклу. А найскладніша ситуація у регіонах із дефіцитом генерації та перевантаженими мережами.

Реклама

Крім того, відключення світла вже призводять до скорочення асортименту. Хлібозаводи змушені тимчасово знімати з виробництва частину складної та прибуткової продукції, адже через відключення неможливо дотримуватися потрібних технологій.

«Навіть за наявності напруги ліміти не дозволяють одночасно запускати печі, тістоміси, охолодження й пакування. За збереження нинішніх умов зростають ризики перебоїв постачання, особливо продукції з коротким терміном зберігання, що створює загрозу продовольчій безпеці», — попереджає голова ВАП.

Крім того, експерт нагадує, що на вартість хліба впливають не лише відключення світла, а й коливання цін на сировину, зростання логістичних витрат і оплата праці. Це змушує виробників закладати додаткові витрати в собівартість, що й може призвести до здорожчання певних сортів хліба.

Раніше ми писали, які будуть ціни на молочні продукти в Україні.