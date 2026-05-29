До кінця 2026 року українців очікує відчутне здорожчання базових продуктів. Хлібопекарська галузь є однією з найбільш чутливих до перебоїв з електрикою. Перехід на генератори під час літньої спеки (коли споживання енергії максимальне) збільшує собівартість.

Економіст Олег Пендзин каже, що хліб традиційно в Україні кожен місяць додає 1-1,5%, і це не залежить від сезону.

Перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко запевняє, що дефіциту хліба чи скорочення асортименту не буде.

Проте варто очікувати невеликого повзучого здорожчання: у найближчі 3-4 місяці ціна на хліб та здобу може зрости в межах 5% (це приблизно 1-1,5 грн на буханці).

Більш песимістичний прогноз дав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук (ВАР): до осені 2026 року через супутні витрати (енергоносії, зарплати, імпортне обладнання) хліб може додати в ціні до 25%.

До кінця 2026 року ціни на хліб, крупи, м’ясо та молочка поповзуть угору через прискорення інфляції та різке зростання витрат аграріїв на обробіток землі, попереджав Пендзин.

Головним драйвером зростання цін цього року стає різке збільшення видатків самого аграрного сектору на вирощування культур.

У травні в українських супермаркетах знову зафіксували здорожчання хліба: окремі сорти вже перетнули позначку у 50 грн за буханець.

Виробники пояснюють: головний тиск на собівартість чинять витрати на електроенергію, пальне та добрива. Ці статті витрат зростають незалежно від ситуації з урожаєм і впливають на ціну кінцевого продукту безпосередньо.

Експерти попереджають: до кінця 2026 року хліб та інші базові продукти можуть здорожчати ще на 20–25% порівняно з минулим роком. Водночас різкого стрибка найближчим часом не прогнозують — запаси зерна залишаються стабільними, а серйозних проблем із посівами наразі не зафіксовано.

