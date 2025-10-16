Ціни на хліб: українцям прогнозують нове здорожчання

Високий врожай не стримає ціни на хліб / © Pixabay

У жовтні 2025 року в Україні зростуть ціни на хліб. Сьогодні найбільший вплив на собівартість хліба мають логістика, витрати на пальне, енергоносії, електроенергія та заробітна плата працівників.

Про це повідомив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль, пише Аgroweek.

Експерт наголошує, що нині в структурі собівартості хлібобулочних виробів сировина займає меншу частку, ніж у минулі роки. Якщо раніше основний вплив на ціну мали борошно та олія, то зараз на перший план виходять інші складові.

«Станом на сьогодні в структурі собівартості одного кілограма хлібобулочних виробів сировина складає значно меншу частку порівняно з минулими роками, коли традиційно ми пов’язували здорожчання хліба саме із сировиною, з борошном, з олією тощо», — зазначив Коваль.

За останній рік ціни на хліб та хлібобулочні вироби в Україні зросли приблизно на 22–23%. Це означає, що кожного місяця спостерігалося середнє підвищення вартості на 1,5%. Водночас виробники хліба працюють практично на межі рентабельності, яка складає від 0 до 5%.

Раніше повідомлялося, що ціни на хліб в Україні можуть зрости, але не миттєво і приблизно до 55 грн за хлібину.