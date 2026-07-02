Ціни на хліб в Україні різко зростуть: коли чекати на здорожчання

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У найближчі два-три місяці ціни на хліб в Україні зростуть у межах 5–6%.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Хліб в Україні здорожчає — коли та на скільки

За словами експерта, дефіциту продуктів в Україні не буде, оскільки цього року аграрії навіть збільшили посівні площі під деякі культури через вигідніші ціни. Проте на вартість їжі впливають інші виклики, зокрема логістика, утримання врожаю та витрати на персонал.

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Денис Марчук додав, здорожчання хліба є стабільною тенденцією, адже він щомісяця додає в ціні 1,5–2%. Цього літа на його вартість також вплинуть нові правила бронювання працівників.

«Тут ще фактор з новими критеріями по бронюванню, як заявляють в Асоціації виробників хлібобулочних виробів. Тому що підняття заробітної плати, яка має відповідати критичності сьогодні, повинна сягати не менше 26 000 гривень. Відповідно це стягнутиме за собою додаткові витрати», — зазначив Денис Марчук.

Посадовець додав, що через ці фактори хліб найближчі 2–3 місяці зросте на 5–6%.

Ціни на продукти — на що очікувати цього літа

Крім того, до початку збору нового врожаю можуть підскочити в ціні й крупи — орієнтовно на 5–8%. Натомість ситуація з іншими продуктами наразі є сприятливою для споживачів завдяки сезонному фактору.

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«Молочка на літній період часу стабілізувалася в ціні, тобто росту в літній період не передбачається. Яйця понизились в ціні, тому що прийшла дуже велика пропозиція домашніх господарств», — розповів експерт.

Також додав, суттєво дешевшають ранні овочі. Зараз починає знижуватися вартість молодої картоплі, борщового набору та навіть тепличних томатів, оскільки виробникам більше не потрібно витрачати електроенергію на опалення.

Водночас Денис Марчук попередив, що восени та взимку, коли овочі закладатимуть на зберігання, можливе нове підвищення цін через зростання витрат підприємств на електрику.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

Нагадаємо, активний сезон українських ягід розпочався у липні, однак цього року малина коштуватиме дорожче. Попри збільшення врожаю, ціни на популярну ягоду вже зросли на 10–15%, тоді як смородина поки утримує торішній рівень вартості.

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В Україні кардинально перепишуть цінники на хліб, молоко і курятину, зокрема. У Раді шокували прогнозом.

Також експерти попередили, що восени на українському ринку продовольства очікується потужна інфляційна хвиля.

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