Ціни на хліб в Україні зростатимуть ще: директор "Київхліба" повідомив, до чого готуватися

Ціни на хліб в Україні зростатимуть / © Pixabay

Ціни на хліб в Україні зростатимуть й надалі. Зокрема, після цінового стрибка на 20% у 2024-му, у другій половині 2025-го хліб здорожчає ще на 15-20%.

Директор «Київхліба» Юрій Дученко надав свій прогноз, передає «Інтерфакс-Україна».

Юрій Дученко зазначає, що подальше зростання цін на хлібобулочні вироби відбуватиметься й надалі. За його словами, після здорожчання на 20% у 2024-му, ціни можуть збільшитись ще на 15-20%.

Причини зростання цін на хліб

Дученко пояснює це збільшенням витрат виробників. Основні фактори, що впливають на ціну, — це зростання вартості сировини (борошна), енергоносіїв та зарплат. За його словами, більшість хлібопекарів зараз працюють на межі рентабельності, а деякі навіть зазнають збитків.

Проблеми галузі та споживчі тенденції

Експерт відзначає, що в 2025 році зростає попит на прості сорти хліба, тоді як продажі булочних, здобних та пшеничних виробів знижуються. Це свідчить про зміну споживчих уподобань.

Серед ключових проблем галузі він також назвав нестачу обігових коштів через низьку рентабельність, залежність від енергоносіїв, зниження купівельної спроможності населення, логістичні труднощі.

Тінізацію ринку, яка, за його оцінками, сягає 40-50%. Дученко пояснює, що це створює нечесну конкуренцію, оскільки тіньові виробники можуть пропонувати ціни, на 20% нижчі за ринкові.

