Ціни на хліб зростуть: пекарі пояснили, скільки коштуватиме буханець у лютому

В Україні вже найближчим часом очікується зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби. Виробники наголошують, що це вимушений крок, необхідний для стабільної роботи галузі в умовах енергетичної кризи та підвищення податкового навантаження.

Про це розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів України Олександр Тараненко, передає Еспресо.

Основною причиною зростання собівартості продукції стало суттєве збільшення тарифів на електроенергію для промислових споживачів. У січні ціна на світло для підприємств підскочила майже на 30%.

За словами Тараненка, лише цей фактор автоматично додає до собівартості виробництва 2-3%. Ситуацію ускладнюють постійні відключення електроенергії, які змушують заводи переходити на резервне живлення.

«Витрати, які ми маємо у випадку перебоїв з електропостачанням, звичайно, потім закладаються вже у вартість», — пояснив експерт.

Робота на генераторах є надзвичайно коштовною, адже середній хлібозавод споживає 60–70 літрів пального на годину. Великі підприємства витрачають удвічі більше пального. А взимку необхідно використовувати спеціальний арктичний дизель, який дорожчий за звичайний приблизно на 8 гривень за літр.

Ще одним фактором, який вплинув на фінальну ціну продукту, стало підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня. Це потягло за собою збільшення фонду оплати праці та податкових відрахувань.

У сукупності всі ці фактори призвели до того, що лише з початку 2024 року витрати хлібопекарських підприємств зросли на 6-7%.

Скільки платитимемо за буханець

Зростання цін на полицях магазинів відбудеться вже у першій декаді лютого. Виробники планують підняти вартість продукції орієнтовно на 5%.

Тараненко заспокоює: для пересічного споживача це не стане критичним ударом по гаманцю.

«Що таке 5% на ціні буханця хліба? Це гривня, може, гривня з хвостиком. На одну людину стандартної буханки вистачає на кілька днів, тож таке підвищення цін для споживача — додаткові кілька гривень на місяць», — зазначив віцепрезидент асоціації.

Пекарі наголошують: таке незначне підвищення є критично необхідним для виживання галузі. Це дозволить підприємствам закуповувати сировину, пальне та гарантувати наявність хліба не лише в магазинах, а й у підрозділах Збройних сил України, які також забезпечуються продукцією вітчизняних хлібозаводів.

Нагадаємо, тривалі відключення електроенергії в Україні можуть позначитися на вартості навіть тих продуктів, які не потребують охолодження, зокрема круп і олії. Як пояснюють експерти аграрного ринку, сировина для макаронів і круп зберігається на елеваторах та складах із дотриманням технологічних процесів, що вимагають електропостачання, а додаткові витрати зрештою закладаються у ціну.

Водночас упродовж останнього місяця ціни на крупи залишалися відносно стабільними: зростання було незначним, а окремі позиції навіть подешевшали. Проте за умов тривалих знеструмлень виробники та постачальники не виключають подальшого подорожчання базових продуктів.