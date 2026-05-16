Ціни на хліб зростуть: скільки доведеться платити українцям

Хліб здорожчає

Вартість хліба в Україні зростатиме навіть за умови високого врожаю. Адже все, що формує собівартість виробництва зерна, здорожчало, і ціни продовжують зростати. Як наслідок — дорожчає борошно.

Про це пише AgroPortal.ua.

За словами експерта Бориса Шестопалова, більшість проблем підприємства й надалі змушені вирішувати самостійно, зокрема в питаннях енергозабезпечення.

«Постає необхідність забезпечити не лише власну енергобезпеку, а й фізичний захист енергетичної інфраструктури: потрібні додаткові кошти на закупівлю засобів РЕБ. Звісно, це також передбачає постійну співпрацю із Силами оборони та передавання такого обладнання їм на баланс», — сказав він.

Він зазначив, що пекарі готові брати на себе подібне кредитне навантаження.

Нагадаємо, у травні в українських супермаркетах знову зафіксували здорожчання хліба: окремі сорти вже перетнули позначку у 50 грн за буханець.

Виробники пояснюють: головний тиск на собівартість чинять витрати на електроенергію, пальне та добрива. Ці статті витрат зростають незалежно від ситуації з урожаєм і впливають на ціну кінцевого продукту безпосередньо.

Експерти попереджають: до кінця 2026 року хліб та інші базові продукти можуть здорожчати ще на 20–25% порівняно з минулим роком. Водночас різкого стрибка найближчим часом не прогнозують — запаси зерна залишаються стабільними, а серйозних проблем із посівами наразі не зафіксовано.

