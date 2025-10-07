- Дата публікації
Ціни на квартири на заході України б’ють рекорди: де житло здорожчало найбільше
Львів та Ужгород утримують статус найдорожчих міст на заході, але за темпами зростання цін їх випереджають інші обласні центри. Аналізуємо, де купувати нерухомість стало найвитратніше.
За останні пів року ринок нерухомості західних областей переживає справжній бум. Вартість квартир у деяких містах злетіла на 13%, перетворюючи житло на розкіш, проте є й несподівані винятки.
Про це йдеться в аналітиці ЛУН.
Лідером за вартістю житла залишається Львів, який майже не поступається столиці. Цікаво, що однокімнатні квартири тут навіть трохи подешевшали — на 1%, до 64 500 доларів. Проте дво- та трикімнатні продовжують дорожчати.
Другим у рейтингу йде Ужгород, де ціни також тримаються на високому рівні. Тут однокімнатні квартири впали в ціні найвідчутніше — на 8%, до 59 200 доларів. Водночас вартість двокімнатних зросла на 7%.
Рекордсмени здорожчання: хто у лідерах
Абсолютним чемпіоном зі зростання цін став Тернопіль. Тут подорожчало все: однокімнатні квартири — на рекордні 13% (до 41 300 доларів), двокімнатні — на 12%. Новобудови також додали в ціні 10%.
Не відстають і Чернівці, де ціни на трикімнатні квартири зросли на 13%, а на однокімнатні — на 8%. Схожа тенденція спостерігається і в Рівному: однокімнатні квартири подорожчали на 9%, а ціна «квадрата» в новобудові зросла на 8%.
Найстабільніша ситуація в Луцьку, де вартість однокімнатних квартир не змінилася. Помірне зростання фіксують в Івано-Франківську (1-7%) та Хмельницькому (3-7%). Варто зазначити, що Хмельницький залишається найдешевшим обласним центром на заході, проте ціни на первинному ринку тут зросли найбільше — на 10%.
Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2026 рік закладено підвищення мінімальної зарплати до 8647 грн від 1 січня. За даними нардепа Ярослава Железняка, проект також передбачає зростання середньої зарплати до 30 032 грн та встановлення прожиткового мінімуму на рівні 3209 грн на місяць.