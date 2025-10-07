ТСН у соціальних мережах

Ціни на квартири на заході України б’ють рекорди: де житло здорожчало найбільше

Львів та Ужгород утримують статус найдорожчих міст на заході, але за темпами зростання цін їх випереджають інші обласні центри. Аналізуємо, де купувати нерухомість стало найвитратніше.

Житло

Житло / © ТСН

За останні пів року ринок нерухомості західних областей переживає справжній бум. Вартість квартир у деяких містах злетіла на 13%, перетворюючи житло на розкіш, проте є й несподівані винятки.

Про це йдеться в аналітиці ЛУН.

Лідером за вартістю житла залишається Львів, який майже не поступається столиці. Цікаво, що однокімнатні квартири тут навіть трохи подешевшали — на 1%, до 64 500 доларів. Проте дво- та трикімнатні продовжують дорожчати.

Другим у рейтингу йде Ужгород, де ціни також тримаються на високому рівні. Тут однокімнатні квартири впали в ціні найвідчутніше — на 8%, до 59 200 доларів. Водночас вартість двокімнатних зросла на 7%.

Ціни на житло в Україні / © Фото з відкритих джерел

Ціни на житло в Україні / © Фото з відкритих джерел

Рекордсмени здорожчання: хто у лідерах

Абсолютним чемпіоном зі зростання цін став Тернопіль. Тут подорожчало все: однокімнатні квартири — на рекордні 13% (до 41 300 доларів), двокімнатні — на 12%. Новобудови також додали в ціні 10%.

Не відстають і Чернівці, де ціни на трикімнатні квартири зросли на 13%, а на однокімнатні — на 8%. Схожа тенденція спостерігається і в Рівному: однокімнатні квартири подорожчали на 9%, а ціна «квадрата» в новобудові зросла на 8%.

Найстабільніша ситуація в Луцьку, де вартість однокімнатних квартир не змінилася. Помірне зростання фіксують в Івано-Франківську (1-7%) та Хмельницькому (3-7%). Варто зазначити, що Хмельницький залишається найдешевшим обласним центром на заході, проте ціни на первинному ринку тут зросли найбільше — на 10%.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2026 рік закладено підвищення мінімальної зарплати до 8647 грн від 1 січня. За даними нардепа Ярослава Железняка, проект також передбачає зростання середньої зарплати до 30 032 грн та встановлення прожиткового мінімуму на рівні 3209 грн на місяць.

