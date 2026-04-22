Ціни на літні фрукти можуть різко злетіти: що буде з абрикосами та персиками

Фрукти / © УНІАН

Цьогоріч урожай абрикосів в Україні може скоротитися на 40–60%, а персиків — на 30–50% відносно середніх показників. Головною причиною стали температурні аномалії у лютому-квітні, які загрожують знищенням понад половини квіткових бруньок.

Про це у коментарі УНІАН повідомив аналітик асоціації «Ягідництво України» Денис Миронов.

Як вплинула погода на врожай 2026 року

За словами експерта, найбільше від холодів постраждають центральні та південні регіони, де дерева зацвітають найшвидше. Критичну загрозу для кісточкових культур становить саме зниження температури у фазі цвітіння.

«Найбільш уразливим є абрикос: зниження температури до -1…-3°С у фазі цвітіння здатне вбити маточку квітки. Крім того, холоди нижче 10-12°С зупиняють літ бджіл, залишаючи вцілілі квіти незапиленими», — розповідає аналітик.

Миронов зауважив, що вирішальним фактором є тривалість морозів. Короткочасні заморозки дозволяють тканинам квітки не промерзнути повністю, а фермерам — застосувати методи порятунку, як-от задимлення чи змішування повітря. Проте, якщо холод тримається кілька діб, урожай неминуче гине.

Чи буде дефіцит та зростання цін на фрукти?

Повідомляється, що через очікуваний неврожай на ринку прогнозують високу загрозу дефіциту. Попри можливість імпорту з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови, іноземна продукція не зможе повністю задовольнити попит. Це призведе до суттєвого подорожчання фруктів.

«Залежно від рівня дефіциту, ціни на абрикоси та персики зростуть від 20% до 80%. Через обмежену пропозицію очікується відчутне подорожчання: за помірного дефіциту ціни зростуть на 20-30%, а в найгіршому сценарії значних втрат фрукти можуть подорожчати на 50-80%», — зазначає Денис Миронов.

Також додав, що наразі Туреччина залишається основним постачальником, що забезпечує близько 39% імпорту цих кісточкових культур в Україну.

Нагадаємо, зростання цін на газ зупиняє виробництво добрив, а проблеми з логістикою різко збільшують вартість транспортування зерна, що неминуче призведе до здорожчання продуктів.

До слова, в Україні вартість помідорів досягла критичної позначки, встановивши новий історичний максимум здорожчання. Станом на 21 квітня у супермаркетах зафіксовано найбільшу за останні 9 років середню ціну на томати різних сортів.

Окрім цього, цього тижня роздрібні ціни на якісну моркву зросли через високий попит на тлі обмеженої пропозиції.