Ціни на малину зростуть: експерт пояснив, чого очікувати українцям у розпал сезону

Малина / © Associated Press

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Активний сезон українських ягід розпочався у липні, однак цього року малина коштуватиме дорожче. Попри збільшення врожаю, ціни на популярну ягоду вже зросли на 10–15%, тоді як смородина поки утримує торішній рівень вартості.

Про це розповів аналітикк асоціації «Ягідництво України» Денис Миронов.

За його словами, цьогоріч урожай малини очікується на 4–8% більшим, ніж у 2025 році.

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«По малині очікується збільшення врожаю приблизно на 4–8% у порівнянні з 2025 роком. Щодо цін, то малина наразі подорожчала в середньому на 10–15%», — зазначив експерт.

Що відбувається зі смородиною

Водночас ситуація зі смородиною залишається стабільнішою. За оцінками експертів, її врожайність також дещо зросла, а ціни майже не змінилися порівняно з минулим роком.

«Ціни на смородину коливаються менш активно, ніж торік, і загалом залишаються близькими до рівня 2025 року», — пояснив Миронов.

Коли ягоди будуть найдешевшими

Саме липень є піком сезону малини та смородини. У цей період на ринку переважає продукція українських виробників, тому саме зараз покупці можуть знайти найвигідніші пропозиції.

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За словами експерта, внутрішній ринок практично повністю забезпечується вітчизняною продукцією, а потреби в імпорті цих ягід під час сезону немає.

«Основним фактором, який визначає ситуацію на ринку, є ціна, а не дефіцит продукції», — наголосив Миронов.

Україна залишається одним із найбільших виробників і експортерів малини та смородини в Європі, тому сезонна пропозиція ягід на внутрішньому ринку буде достатньою.

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