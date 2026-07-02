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ТСН у соціальних мережах

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Ціни на малину зростуть: експерт пояснив, чого очікувати українцям у розпал сезону

Попри збільшення врожаю, ціни вже зросли на 10–15%, кажуть експерти.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Малина

Малина / © Associated Press

Активний сезон українських ягід розпочався у липні, однак цього року малина коштуватиме дорожче. Попри збільшення врожаю, ціни на популярну ягоду вже зросли на 10–15%, тоді як смородина поки утримує торішній рівень вартості.

Про це розповів аналітикк асоціації «Ягідництво України» Денис Миронов.

За його словами, цьогоріч урожай малини очікується на 4–8% більшим, ніж у 2025 році.

«По малині очікується збільшення врожаю приблизно на 4–8% у порівнянні з 2025 роком. Щодо цін, то малина наразі подорожчала в середньому на 10–15%», — зазначив експерт.

Що відбувається зі смородиною

Водночас ситуація зі смородиною залишається стабільнішою. За оцінками експертів, її врожайність також дещо зросла, а ціни майже не змінилися порівняно з минулим роком.

«Ціни на смородину коливаються менш активно, ніж торік, і загалом залишаються близькими до рівня 2025 року», — пояснив Миронов.

Коли ягоди будуть найдешевшими

Саме липень є піком сезону малини та смородини. У цей період на ринку переважає продукція українських виробників, тому саме зараз покупці можуть знайти найвигідніші пропозиції.

За словами експерта, внутрішній ринок практично повністю забезпечується вітчизняною продукцією, а потреби в імпорті цих ягід під час сезону немає.

«Основним фактором, який визначає ситуацію на ринку, є ціна, а не дефіцит продукції», — наголосив Миронов.

Україна залишається одним із найбільших виробників і експортерів малини та смородини в Європі, тому сезонна пропозиція ягід на внутрішньому ринку буде достатньою.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні кардинально перепишуть цінники на хліб, молоко і курятину, зокрема. У Раді шокували прогнозом.

Також експерти попередили, що восени на українському ринку продовольства очікується потужна інфляційна хвиля.

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Кількість переглядів
16
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