Ціни на м’ясо б’ють рекорди: вартість одного виду злетіла на 60% за рік

М’ясо / © Pixabay

В Україні на ринку свинини спостерігається значне зростання цін, спричинене скороченням внутрішнього поголів’я. Від початку року ціни на свинину зросли на 34%, а у річному вимірі — на 60%.

Про це повідомив аналітик УКАБ Максим Гопка, для УНІАН.

Таке цінове ралі пов’язане зі скороченням поголів’я свиней до 4,5 млн голів взимку, переважно у господарствах населення.

Рекордний імпорт як альтернатива

Дефіцит пропозиції на внутрішньому ринку стимулював активне зростання закупівельних цін. У вересні жива вага свиней беконних порід коштувала 98–100 грн/кг.

Для покриття цього дефіциту Україна різко збільшила імпорт:

Серпень 2025 року: Ввезено 4,6 тис. тонн м’яса, що на 48% більше , ніж у липні.

Загальний імпорт: За перші вісім місяців цього року імпорт склав 14,9 тис. тонн — це у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, і є найвищим показником із 2022 року.

Аналітик прогнозує, що до кінця року обсяги імпорту можуть сягнути щонайменше 25 тисяч тонн. Водночас, зниження вартості живця в країнах ЄС робить їхні ринки привабливими для українських закупівель, перетворюючи імпорт на важливе альтернативне джерело сировини.

Максим Гопка вважає, що скорочення імпорту можливе лише за рахунок поступового нарощення поголів’я свиней.

Ситуація з поголів’ям

За даними Держстату на 1 вересня 2025 року, в Україні утримувалося 4,8 млн свиней — це на 5% менше, ніж торік. Хоча від початку року поголів’я зросло на 330 тисяч, пропозиція на ринку все ще обмежена. Відновлення відбувається в основному в секторі підприємств, на які тепер припадає 65% поголів’я.

Натомість на Столичному ринку в Києві ціни на свинину загалом залишаються стабільними останні два тижні. Наприклад, вирізка коштує 330 грн/кг, ребро — 230 грн/кг, а свинячий ошийок навіть подешевшав на 20 гривень, до 350 грн/кг.

Нагадаємо, на поточному тижні в Україні вкотре намітилася тенденція до зниження цін на білокачанну капусту. Виробники пов’язують таку цінову ситуацію з надлишком продукції на ринку, значну частину якої становить капуста середньопізніх сортів, яка, на жаль, не придатна для тривалого зберігання.