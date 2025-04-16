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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Ціни на м’ясо полізли вгору перед Великоднем: скільки коштує кілограм

Ошийок, грудинка і ребра здорожчали перед святами. У яких мережах м’ясо найдешевше?

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Свинина

Свинина / © www.credits

Перед великодніми святами ціни на свинину в українських супермаркетах суттєво зросли. Найбільше подорожчали популярні серед покупців частини — ошийок і грудинка.

Про це свідчить статистика на сайті «Мінфін».

Яке м’ясо здорожчало і на скільки?

Порівнюючи із середньомісячними цінами у березні, у квітні 2025 року помітне зростання вартості на більшість позицій. Найдорожчим залишається ошийок, який у середньому коштує 313,57 грн/кг. Це на 46,87 грн більше, ніж у березні.

  • Грудинка додала в ціні 16 грн — від 187,19 грн до 203,23 грн/кг;

  • лопатка зросла в ціні до 211,21 грн/кг, проти березневих 196,55 грн;

  • ціна на підчеревину майже не змінилася — від 189,04 грн до 197,55 грн;

  • ребра також здорожчали — від 182,36 грн до 196,55 грн/кг;

  • а от шашлик, навпаки, здешевшав на 15 грн — від 264,17 грн до 249,03 грн/кг.

Ціни на м’ясо в супермаркетах України

Свинина грудинка:

  • Metro — 207,90 грн;

  • Novus — 199,00 грн;

  • Auchan — 199,90 грн;

  • Megamarket — 206,10 грн.

Свинина лопатка:

  • Metro — 226,62 грн;

  • Novus — 199,00 грн;

  • Megamarket — 208,00 грн.

Свинина ошийок:

  • Metro — 332,70 грн;

  • Novus — 299,00 грн;

  • Megamarket — 309,00 грн.

Свинина підчеревина:

  • Novus — 189,00 грн;

  • Megamarket — 206,10 грн.

Свинина ребра:

  • Novus — 184,00 грн;

  • Megamarket — 209,10 грн.

Свинина шашлик:

  • Metro — 239,10 грн;

  • Novus — 259,00 грн;

  • Megamarket — 249,00 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, скільки грошей доведеться витратити на продукти для Великоднього кошика 2025 року.

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