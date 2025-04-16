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Ціни на м’ясо полізли вгору перед Великоднем: скільки коштує кілограм
Ошийок, грудинка і ребра здорожчали перед святами. У яких мережах м’ясо найдешевше?
Перед великодніми святами ціни на свинину в українських супермаркетах суттєво зросли. Найбільше подорожчали популярні серед покупців частини — ошийок і грудинка.
Про це свідчить статистика на сайті «Мінфін».
Яке м’ясо здорожчало і на скільки?
Порівнюючи із середньомісячними цінами у березні, у квітні 2025 року помітне зростання вартості на більшість позицій. Найдорожчим залишається ошийок, який у середньому коштує 313,57 грн/кг. Це на 46,87 грн більше, ніж у березні.
Грудинка додала в ціні 16 грн — від 187,19 грн до 203,23 грн/кг;
лопатка зросла в ціні до 211,21 грн/кг, проти березневих 196,55 грн;
ціна на підчеревину майже не змінилася — від 189,04 грн до 197,55 грн;
ребра також здорожчали — від 182,36 грн до 196,55 грн/кг;
а от шашлик, навпаки, здешевшав на 15 грн — від 264,17 грн до 249,03 грн/кг.
Ціни на м’ясо в супермаркетах України
Свинина грудинка:
Metro — 207,90 грн;
Novus — 199,00 грн;
Auchan — 199,90 грн;
Megamarket — 206,10 грн.
Свинина лопатка:
Metro — 226,62 грн;
Novus — 199,00 грн;
Megamarket — 208,00 грн.
Свинина ошийок:
Metro — 332,70 грн;
Novus — 299,00 грн;
Megamarket — 309,00 грн.
Свинина підчеревина:
Novus — 189,00 грн;
Megamarket — 206,10 грн.
Свинина ребра:
Novus — 184,00 грн;
Megamarket — 209,10 грн.
Свинина шашлик:
Metro — 239,10 грн;
Novus — 259,00 грн;
Megamarket — 249,00 грн.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, скільки грошей доведеться витратити на продукти для Великоднього кошика 2025 року.