Ціни на нафту різко змінилися після звістки про угоду США та Ірану

Видобуток нафти / © Associated Press

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Ціни на нафту 15 червня впали до мінімуму за останні три місяці на тлі новин про досягнення попередньої мирної угоди між США та Іраном. Сторони погодилися відновити судноплавство через стратегічну Ормузьку протоку.

Про це повідомило Reuters.

Ціни на ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3,65 дол., або 4,2%, і станом на 06:30 за Гринвічем становили 83,68 дол. за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 4,13 дол., або 4,9%, до 80,75 дол. за барель. Обидва контракти опустилися до мінімальних позначок від 10 березня, після того як 12 червня вже втратили понад 3%.

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США та Іран мають підписати меморандум про взаєморозуміння у Швейцарії вже цієї п’ятниці, про що повідомив прем’єр-міністр Пакистану, який виступав посередником у переговорах.

Президент США Дональд Трамп 14 червня заявив, що Ормузька протока буде відкрита «безкоштовно для проходу», а Штати припинять морську блокаду іранських портів.

За даними напівофіційного іранського агентства Mehr, проєкт домовленостей передбачає відновлення роботи Ормузької протоки протягом 30 днів під контролем Ірану.

«Геополітична премія за ризик, яка була закладена в ціни на нафту, зараз досить агресивно зменшується, оскільки трейдери враховують перспективу відновлення нафтових потоків», — сказав головний ринковий аналітик компанії KCM Trade Тім Вотерер.

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Світовий ринок втратив мільйони барелів нафти й газу від моменту початку війни, яка заблокувала Ормузьку протоку — ключовий маршрут, через який проходить близько п’ятої частини глобальних постачань нафти та скрапленого природного газу — більш ніж на три місяці.

Учасники ринку також стежать за темпами, з якими виробники на Близькому Сході зможуть відновити видобуток та експорт після воєнних пошкоджень, а також за поверненням судноплавства до регіону.

«Хоча ці невизначеності вказують на ризики зростання нашого прогнозу щодо Brent до 80 доларів за барель до кінця року, варто зазначити, що для повернення ринку до довоєнного стану надлишкової пропозиції достатньо, щоб потоки нафти через Ормузьку протоку досягли лише 60 — 70% від довоєнного рівня», — зазначив у своїй записці стратег із сировинних товарів у Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що ширший формат угоди обговорюватиметься протягом 60-денного режиму припинення вогню.

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Країни E4 — Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія — 14 червня заявили про готовність скасувати санкції проти Ірану в обмін на кроки з його боку щодо ядерної програми.

«Окрім негайної реакції цін, увага тепер буде зосереджена на темпах фактичної нормалізації постачнь і дотриманні умов угоди. Хоча конфлікт, можливо, й завершився, а потоки нафти через Ормузьку протоку можуть поступово повернутися до норми, завдані збитки неможливо усунути за одну ніч. Це стосується не лише фізичних пошкоджень нафтової інфраструктури, а й економічного тиску, якого зазнали країни-імпортери нафти через підвищені витрати на енергоносії протягом кількох місяців», — розповіла старша ринкова аналітикиня компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Мирна угода між США та Іраном — що відомо

Нагадаємо, США та Іран анонсували укладання мирної угоди, яка передбачає негайне припинення воєнний дій, зокрема у Лівані. Посередником у переговорах виступив Пакистан за підтримки Катару, Саудівської Аравії та Туреччини. Трамп підтвердив, що після офіційного підписання документа, яке заплановане на 19 червня у Швейцарії, буде знято морську блокаду Ірану та відновлено вільне судноплавство через Ормузьку протоку. Тегеран офіційно підтвердив домовленість.

Президент США також наголосив, що угода не дозволить Ірану отримати ядерну зброю, ставши повною протилежністю попереднім домовленостям часів адміністрації Барака Обами.

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