Ціни на нафту злетять: експерти Reuters попередили про важливі зміни на тлі кризи в Ірані

Ціни на нафту / © Getty Images

Організація країн — експортерів нафти ОПЕК+ погодила незначне збільшення видобутку на тлі ризиків для поставок з Ірану. Найближчим часом можливий стрибок цін до 100 доларів.

Reuters попереджає про це 1 березня.

«ОПЕК+ у неділю погодилася на скромне збільшення видобутку на 206 тис. барелів на день із квітня, тоді як війна США та Ізраїлю проти Ірану та відповідь Тегерана призвели до перебоїв у поставках нафти від ключових членів організації на Близькому Сході», — йдеться у повідомленні.

Із посиланням на лідерів Близького Сходу, Reuters також повідомляє, що війна з Іраном може призвести до зростання цін на нафту понад 100 доларів за барель.

«Будь-яке збільшення видобутку OPEC+ буде обмеженим через відсутність резервних потужностей за межами Саудівської Аравії», — додають в агентстві.

Актуальна ситуація в Ормузькій протоці

Наразі постачання нафти через Ормузьку протоку фактично зупинені після попередження Ірану про закриття судноплавства. Сотні суден залишилися на якірних стоянках, декілька зазнали атак.

Нагадаємо, що протока Ормуз є ключовим маршрутом для світових поставок, через неї проходить понад 20% глобальної нафти.

Також раніше йшлося про те, що ОПЕК+ вже обговорювала збільшення видобутку від 137 тис. до 548 тис. барелів на день.

«Погоджене зростання у 206 тис. барелів на день становить менше 0,2% від глобального постачання. Під час засідання у неділю присутні були лише восьмеро членів OPEC+ — Саудівська Аравія, Росія, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир та Оман», — нагадують фахівці.

Аналітики також зазначають, що незначне підвищення видобутку навряд заспокоїть ринок. Ціни реагуватимуть передусім на ситуацію в Перській затоці та реальний стан постачання, а не на відносно невелике збільшення квоти.

Тим часом ціни на бензин і дизель в Україні вже зросли до історичного максимуму.

Наприкінці лютого гуртові ціни на світлі нафтопродукти різко пішли вгору слідом за зовнішнім ринком. Першими на це відреагували прямі імпортери ресурсу. Мережі вже додали по 1 грн за літр пального.