Скільки зараз коштує оренда однокімнатної квартири у Києві: аналіз цін

Квартира / © iStock

Реклама

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві стабілізувалися, демонструючи мінімальні зміни протягом останніх шести місяців. Середня вартість такої квартири на початок жовтня становить близько 18 тис. грн.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на профільний портал з нерухомості.

Цінова динаміка та компроміси

За даними аналітики профільного порталу нерухомості, середні ставки на оренду майже не коливаються. Водночас найпопулярніші пропозиції для орендарів перебувають в діапазоні 12–16 тис. грн. Це свідчить про те, що ціновий фактор залишається важливим, і орендодавці готові йти на поступки, щоб здати житло швидше.

Реклама

Варто зазначити, що цьогорічний «високий сезон» для оренди був коротким: ціни зросли лише у серпні, а вже у вересні відбулося їхнє незначне зниження.

Попит та доступність

Попит на однокімнатні квартири залишається стабільним. Наразі орендарі знаходять житло в середньому за 5 днів, що лише трохи довше, ніж торік (4 дні).

Оренда стає дещо доступнішою для киян. На початок жовтня середня оренда 1-кімнатної квартири забирає близько 60% середньої місячної зарплати. Для порівняння, три місяці тому цей показник становив 61%, а пів року тому — 65%.

Нагадаємо, український ринок нерухомості демонструє стійке відновлення після повномасштабного вторгнення. Найдорожчі квартири на вторинному ринку фіксуються в Києві, а найвища оренда житла — в Ужгороді.

Реклама

Ціни на оренду житла в Одесі рекордно зросли. За останні пів року однокімнатні квартири додали у вартості найбільше в Україні — аж на 50%.