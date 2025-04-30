Ціни на один із важливих овочів борщевого набору почали стрімко знижуватися

Капуста / © Pixabay

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На українському ринку цього тижня зафіксовано істотне зниження вартості білокачанної капусти з минулорічного врожаю., основною причиною такого здешевлення стало стрімке погіршення якості овоча після тривалого зберігання. Ситуацію ускладнює й слабкий попит, що лише посилює тиск на цінову політику.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Згідно з моніторингом ринку, ще перед вихідними середні роздрібні ціни на капусту сягали 52 грн/кг (близько $1,25/кг). Нині ж продукт продається в межах 40–48 грн/кг ($0,96–1,15/кг), що на 10% дешевше порівняно з кінцем минулого тижня.

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Попри поточне зниження, вартість капусти залишається суттєво вищою, ніж торік. За підрахунками, ціна нині перевищує торішню приблизно у 6,4 раза. Водночас учасники ринку не виключають подальшого здешевлення в найближчій перспективі.

Експерти пояснюють таку тенденцію тим, що аграрії стикаються з труднощами щодо збуту залишків торішнього врожаю, тоді як обсяги пропозиції ранніх овочів на ринку постійно зростають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли садити капусту у відкритий ґрунт 2025 року: як правильно це робити.