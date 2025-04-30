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Ціни на один із важливих овочів борщевого набору почали стрімко знижуватися
Українські виробники не можуть продати залишки врожаю, тому ціни на овочі почали падати.
На українському ринку цього тижня зафіксовано істотне зниження вартості білокачанної капусти з минулорічного врожаю., основною причиною такого здешевлення стало стрімке погіршення якості овоча після тривалого зберігання. Ситуацію ускладнює й слабкий попит, що лише посилює тиск на цінову політику.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Згідно з моніторингом ринку, ще перед вихідними середні роздрібні ціни на капусту сягали 52 грн/кг (близько $1,25/кг). Нині ж продукт продається в межах 40–48 грн/кг ($0,96–1,15/кг), що на 10% дешевше порівняно з кінцем минулого тижня.
Попри поточне зниження, вартість капусти залишається суттєво вищою, ніж торік. За підрахунками, ціна нині перевищує торішню приблизно у 6,4 раза. Водночас учасники ринку не виключають подальшого здешевлення в найближчій перспективі.
Експерти пояснюють таку тенденцію тим, що аграрії стикаються з труднощами щодо збуту залишків торішнього врожаю, тоді як обсяги пропозиції ранніх овочів на ринку постійно зростають.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли садити капусту у відкритий ґрунт 2025 року: як правильно це робити.