В Україні знизились ціни на популярний овоч: скільки коштує кілограм

Овочі / © Associated Press

Замість звичного зростання цін, на ринку українських тепличних огірків спостерігається нетипова ситуація: ціни стрімко падають. За даними аналітиків, виробники були змушені знизити вартість своєї продукції на тлі значного збільшення пропозиції та низького попиту.

Про це пише EastFruit.

На початку вересня ціни на тепличні огірки впали в середньому на 16%, встановившись на рівні 20–40 грн/кг. Цей обвал був очікуваним. З кожним днем на ринок надходить все більше огірків з другого врожаю, тоді як купівельна активність залишається низькою.

Хороша погода по всій Україні також сприяла зростанню пропозиції. Це не дозволило теплицям утримати ціни, навіть попри зменшення конкуренції з боку ґрунтових огірків.

Наразі ціни на тепличні огірки вже на 27% нижчі, ніж були на початку вересня минулого року. Учасники ринку не виключають, що ситуація може змінитися найближчим часом.

Нагадаємо, у цьому сезоні помідор продовжує очолювати список найпопулярніших товарів на ринку. Хоча його продажі залишаються високими, ціна на цей овоч почала падати, що робить його ще доступнішим для споживачів. Також змінилась ціна у ще низки овочів та фруктів.

В Україні протягом року ціни на хліб зростуть на суму до 25% через зменшення врожаю.

Також помітно знизилися ціни на картоплю та овочі «борщового набору», хоча на деякі інші продукти спостерігається зростання.