Олія

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2027 року вартість соняшникової олії в Україні може підскочити в півтора-два рази через скорочення посівів та складнощі в роботі аграріїв, проте фахівці радять поки що не робити масових запасів.

Про такий прогноз в ефірі «Новини.LIVE» розповів економіст Олексій Кущ.

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Яка ситуація з цінами на олію зараз

За словами експерта, у найгіршому разі, якщо ціни зростуть удвічі, стандартна пляшка олії наступного року коштуватиме 130–170 гривень. І це без урахування бренду, націнок конкретних магазинів та можливих знижок.

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Наприкінці листопада 2026 року в Україні вистачає соняшникової олії — дефіциту немає, а експорт іде у звичному режимі. Зараз у супермаркетах пляшка рафінованої олії (850–870 мл) у середньому коштує 75–85 гривень, а по акції її можна купити від 56–58 гривень.

Чому може здорожчати олія?

Олексій Кущ пояснює, що ціни зростуть через складну ситуацію у фермерів. Через війну, проблеми з логістикою та дороге пальне, добрива й енергоносії вирощувати соняшник стає невигідно. Тому аграрії переходять на інші культури, які потребують менше витрат.

За прогнозом економіста, до половини полів можуть узагалі залишитися незасіяними. Через це українським заводам бракуватиме сировини для виробництва олії, що й призведе до різкого стрибка цін у магазинах у 2027 році.

Чи потрібно купувати олію про запас

Фахівці радять українцям не скуповувати олію про запас через страх здорожчання. Олії з урожаю 2026 року вистачить щонайменше до осені 2027-го, тому найближчими місяцями ціни різко не зростуть.

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До того ж у продукту обмежений термін придатності: у темному прохолодному місці закрита рафінована олія зберігається 12–18 місяців, а нерафінована — лише 4–6 місяців. Через це великі запаси можуть зіпсуватися ще до того, як цінники в магазинах справді піднімуться.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

Нагадаємо, у жовтні річна інфляція в Україні зросла до 11% (порівняно з 10% у вересні). Наприкінці місяця Національний банк також підвищив прогноз інфляції на 2026 рік — до 12,5%.

Також восени яйця в Україні можуть здорожчати на 10–15%. Денис Марчук пояснив, що впливатиме на ціни восени та взимку.

Тим часом фермери змушені віддавати за безцінь моркву. Ціна на цей популярний овоч в Україні різко обвалилася.

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