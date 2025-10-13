Ціни на олію злетять: в Україні найгірший сезон за десятиліття

В Україні врожайність соняшнику цього року буде нижчою / © Freepik

Реклама

Цьогорічний врожай соняшнику, за прогнозами експертів, очікується на рівні 11,4 млн т проти 12 млн т у попередній оцінці. Як результат, поточного року може бути найменший врожай соняшнику за останні десять років.

Про це повідомляє компанія ASAP Agri.

Згідно з останніми офіційними даними, аграрії зібрали 59% площ, або близько 3,02 млн га, намолотивши 5,54 млн т насіння соняшнику. Середня врожайність становить 1,83 т/га, що суттєво нижче потенційних показників.

Реклама

«Основні виробничі регіони — Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Харківська області — сильно постраждали від тривалої літньої посухи, урожайність там коливається в межах 0,5–1,6 т/га. У центральних і північних областях — Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Чернігівській — показники вищі, однак дощі наприкінці вересня та в жовтні можуть спричинити подальші затримки зі збиранням і часткові втрати врожаю», — сказала CEO ASAP Agri Христина Серебрякова.

Раніше експерти попередили, що вже цієї осені варто готуватися до нових цін на олію та картоплю. На продовольчому ринку соняшникова олія, один із ключових продуктів споживчого кошика, може здорожчати до 100 гривень за літр вже найближчим часом.