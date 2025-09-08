Ціни на оренду квартир в Україні підскочили: де найдорожче

Ціни на оренду квартир в Україні / © ТСН.ua

Вартість оренди квартир в Україні продовжує зростати. Найдорожчим містом для орендарів залишається Київ, де середня ціна оренди однокімнатної квартири 2025 року становить близько 19 тис. грн на місяць.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на дослідження DIM.RIA.

За даними дослідження, за останній місяць ціни на оренду житла у столиці піднялися на 4%, а за рік — на 5%.

Оренда квартир у Києві: де найдорожче і найдешевше

Найвищі ціни на оренду — у Печерському районі Києва, де однокімнатна квартира коштує в середньому 25,2 тис. грн/місяць.

Найдешевше житло можна знайти у Деснянському районі, де оренда стартує від 12,7 тис. грн.

Динаміка оренди у регіонах України

Подорожчання оренди житла спостерігається не лише у столиці. Найактивніше зростання зазначено у:

Кіровоградській області,

Івано-Франківській області,

Полтавській області,

Чернігівській області.

Водночас у Закарпатській області кількість нових оголошень про оренду зросла на 47%, натомість у Кіровоградській області пропозицій стало менше на 58%.

Попит на оренду квартир

Аналітики зазначають, що наприкінці літа попит на оренду житла значно зріс у більшості регіонів, особливо у Волинській та Львівській областях. Єдиним винятком стало Закарпаття, де попит трохи знизився.

Співвідношення оголошень та відгуків на ринку оренди має такий вигляд:

у Києві — 1:10,

у Миколаївській області — 1:73,

у Чернівецькій області — 1:72.

Таким чином, оренда квартир в Україні 2025 року залишається дорогою, особливо у столиці та великих містах.

Нагадаємо, квартири в Україні продовжують дорожчати на первинному та вторинному ринках. Найнижчі ціни на купівлю житла зберігаються у прифронтових областях. На первинному і вторинному ринках найдорожче коштують квартири у Києві, далі йдуть Закарпатська та Львівська області. Найдешевше купити квартиру у Запорізькій та Сумській областях.