Ціна на овоч з борщового набору різко зросла: скільки коштує кілограм

В Україні почали зростати ціни на капусту. Лише за останній тиждень відпускні ціни зросли в середньому на 25% через значне скорочення запасів у господарствах та дефіцит пропозиції якісної продукції.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За інформацією аналітики, наразі фермери пропонують білоголову капусту по 3–10 грн/кг ($0,07–0,23/кг). Для порівняння, ще наприкінці минулого робочого тижня ціни були суттєво нижчими. Головною причиною стрибка вартості став дефіцит: більшість виробників уже розпродали свої основні обсяги до кінця грудня, а на ринку майже не залишилося овочів середньої чи низької якості.

Аналітики зазначають, фермери почали притримувати залишки якісної капусти на складах, очікуючи на ще вищі ціни. Попри нинішній підйом, сьогоднішня ціна все ще на 82% нижча, ніж в аналогічний період минулого року. Це пояснюється перевиробництвом у сегменті овочів «борщового набору» протягом сезону 2025 року.

Учасники ринку прогнозують подальше подорожчання. Очікується, що темпи зростання цін лише прискорюватимуться, оскільки пропозиція від місцевих господарств продовжує скорочуватися.

Нагадаємо, у грудні 2025 року темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 0,2% за місяць, проте в річному вимірі інфляція становить 8,0%.

Також на початку 2026 року на українців чекає неоднозначна цінова ситуація: молочні продукти високої жирності та деякі овочі здешевшають, але хліб, яйця і тепличні овочі продовжать дорожчати.