Ціни на овочі підуть униз: експерт пояснив, коли чекати на здешевлення

В Україні очікується суттєве зниження роздрібних цін на свіжу городину / © ТСН

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Наприкінці червня та на початку липня 2026 року українські споживачі зможуть спостерігати суттєве зниження роздрібних цін на свіжу городину.

Такий оптимістичний прогноз для продуктового ринку озвучив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю «Новини.LIVE».

Причини високих цін на початку літа

Наразі вартість свіжих овочів на прилавках українських магазинів і місцевих базарах утримується на досить високому рівні. Фахівець пояснює таку ситуацію тим, що продавці здебільшого реалізують дорогу парникову продукцію та різноманітні імпортні товари.

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Доки внутрішній ринок залишається залежним від закордонних постачань і тепличних господарств, суттєвого обвалу цін покупцям очікувати не варто. Водночас економіст запевняє, що найближчими місяцями городина точно не дорожчатиме, оскільки ринок готується до нового сезону.

Коли з’явиться дешева городина

Ситуація почне кардинально змінюватися вже від середини чи кінця червня, коли стартує активний збір свіжого вітчизняного врожаю. Саме в цей період на прилавки масово почне надходити українська продукція безпосередньо з відкритого ґрунту.

«Щойно піде відкритий ґрунт, воно однозначно здешевшає», — наголосив Олег Пендзин.

Завдяки появі великої кількості вітчизняних овочів загальна пропозиція на ринку стрімко та відчутно зросте. Це створить природну конкуренцію серед численних продавців, тому ціни на популярну городину об’єктивно підуть униз.

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Нагадаємо, інфляція у травні сповільнилася, але ціни на деякі продукти та послуги продовжують зростати. Зокрема, у травні було стрімке зростання цін на гречку та пшоно. У НБУ здивували причинами зростання цін на продукти.

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