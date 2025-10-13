Як змінились ціни на овочі та фрукти цього тижня - подробиці

Овочі / © Pixabay

На плодоовочевих ринках цього тижня відбулися справжні «цінові гойдалки». Поки одні овочі та фрукти стрімко дорожчають, інші, навпаки, стають доступнішими для покупців.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Головна тенденція, яка вдарить по гаманцях, — це зростання цін на огірки та помідори. Вони дорожчають одночасно і в Україні, і в Узбекистані, оскільки попит на них невпинно зростає. Щодо помідорів, то їхня пропозиція взагалі скоротилася вдвічі, що, звісно, дало продавцям карт-бланш для підняття цін. Червоний помідор зріс у ціні з 18–40 грн/кг до 20–50 грн/кг. А огірок подорожчав четвертий тиждень поспіль, стрибнувши з 35–50 грн/кг до 40–75 грн/кг.

Що відбувається з борщовим набором

Найдешевше за тиждень стало продавати картоплю. Її ціна знизилася з 11–14 грн/кг до 10–12 грн/кг. Те саме стосується й білокачанної капусти, яка подешевшала з 8–12 грн/кг до 6–12 грн/кг і стала найпопулярнішим товаром.

А от із морквою та буряками ситуація складніша: їх стало менше на ринку. Втім, ціни на буряк та моркву втрималися майже на тому ж рівні, що й минулого тижня.

Ціновий сюрприз тижня — це солодкий перець. Його мінімальна ціна зросла більш ніж удвічі: з 20 грн/кг до 55 грн/кг. Значно подорожчали також часник (з 60–120 грн/кг до 70–140 грн/кг) та броколі (з 40–55 грн/кг до 45–60 грн/кг).

Варто відзначити, що пекінська капуста та цвітна капуста подешевшали, а ось кабачок подорожчав і тепер коштує 20–45 грн/кг.

Ситуація з фруктами

У фруктовому сегменті цього тижня відбулася несподівана боротьба: хурма майже зрівнялася за кількістю оголошень про продаж із традиційним лідером — яблуком.

Ціни на сливу обвалилися майже вдвічі: якщо минулого тижня кілограм коштував 20–45 грн, то тепер його можна знайти за 10–45 грн. Це наслідок активних продажів.

А от із виноградом ситуація протилежна. Попри активні продажі, його ціна зросла з 70–100 грн/кг до 60–100 грн/кг. Подорожчали також яблука та груші.

Серед ягід: малина та лохина трохи подешевшали, проте ціна на малину все ще кусається — 200–400 грн/кг.

Нарешті, зелень суттєво додала у вартості. Зелена цибуля злетіла до 70–195 грн/кг, петрушка — до 95–120 грн/кг, а кріп сягнув 125–200 грн/кг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що восени в Україні очікується нове підвищення цін на деякі овочі. Уже в жовтні кілька основних продуктів із «борщового набору» можуть подорожчати в середньому на 5–6 гривень за кілограм.