Ціни на овочі та фрукти в Україні: що здорожчало, а що здешевшало

Україна подорожчала помідори, але дешевшають огірки, водночас ринки регіону показують зміни в пропозиції овочів і фруктів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Продукти

Продукти / © Pixabay

Минулого тижня торгові майданчики показали активну торгівлю овочами та фруктами. Білокачанна капуста та яблука залишаються найпопулярнішими, а попит на мандарини перевищує пропозицію.

Про це пише EastFruit.

За 50-й тиждень 2025 року активність учасників EastFruit охопила 15 країн. Знову з’явилися оголошення з Молдови, Азербайджану та Китаю. Зросли продажі у Узбекистані, Ірані та Єгипті, тоді як пропозиція з України, Туреччини та Греції скоротилася. Лідери за кількістю оголошень залишилися без змін: Україна, Узбекистан, Іран, Польща та Єгипет.

Білокачанна капуста знову очолила продажі, а пекінська капуста продовжує дешевшати при зростанні попиту. Активізувалася пропозиція ріпчастої цибулі та столових буряків, тоді як продажі моркви знизилися. Зросла пропозиція салатів і зелені, а інтенсивність продажів цвітної капусти та редьки зменшилася.

Яблука продовжують залишатися лідером продажів вже третій тиждень поспіль. Продажі хурми зросли, з’явилися пропозиції з Азербайджану та Грузії.

Активізувався ринок винограду в Узбекистані. Єгипет та Іран наростили реалізацію апельсинів, тоді як мандарини залишаються у дефіциті. Марокко встановило новий рекорд експорту мандаринів до Німеччини.

Ціни в Україні та регіоні

В Україні подорожчали помідори, лимони, мандарини та зелена цибуля, а огірки, білокачанна, пекінська та кольорова капуста подешевшали. Броколі та редиска подорожчали. Ціни на апельсини почали знижуватися через зростання пропозиції, а хурма та гранат залишаються дорожчими за попередній тиждень.

Нагадаємо, очільник Союзу українського селянства Іван Томич попередив про очікуване зростання цін на основні продукти харчування в середньому на 10% напередодні різдвяних та новорічних свят. За його прогнозом, це торкнеться ключових товарів святкового столу, зокрема м’яса (свинини та деяких видів курятини), рослинної олії та яєць.

