Гроші
283
2 хв

Ціни на овочі в Україні б’ють рекорди: що і скільки коштує зараз

За тиждень змінилися ціни на базові овочі в Україні: огірки та помідори шокували вартістю.

Протягом останнього тижня в Україні відбулися значні цінові коливання на оптовому ринку овочів і фруктів.

Про це пише EastFruit.

Що подорожчало найбільше

Огірки та помідори суттєво додали у вартості. Ціни на огірки зросли з 40–75 грн/кг до 75–105 грн/кг, а томати подорожчали з 20–50 грн/кг до 28–80 грн/кг.

Кабачки різко злетіли в ціні, звузивши діапазон: якщо раніше їх продавали по 20–45 грн/кг, то тепер — по 45–50 грн/кг.

Картопля показала невелике зростання, додавши гривню до кілограма: з 10–12 грн/кг до 11–13 грн/кг.

Перець також зріс у ціні: солодкий — з 55–70 грн/кг до 60–80 грн/кг, а «Білозерка» — з 25–38 грн/кг до 35–45 грн/кг.

Білокачанна капуста подорожчала на три гривні, досягнувши 9–12 грн/кг.

Ситуація у фруктово-ягідному сегменті

Лохина підняла нижній ціновий поріг, продаючись тепер по 300–400 грн/кг (порівняно з 220–400 грн/кг минулого тижня).

Зросла вартість груш (з 30–70 грн/кг до 30–85 грн/кг) та слив (з 10–45 грн/кг до 20–45 грн/кг).

Яблука залишаються єдиним стабільним продуктом у цьому сегменті, зберігаючи ціни на рівні 20–85 грн/кг.

Що подешевшало

Деякі види капусти, навпаки, знизилися у вартості. Цвітна капуста подешевшала з 35–55 грн/кг до 27–40 грн/кг, а броколі — з 45–60 грн/кг до 40–50 грн/кг.

Ціни на пекінську капусту залишилися без змін (25–35 грн/кг).

Нагадаємо, українські підприємства очікують стрімкого зростання споживчих цін у наступні 12 місяців. Керівники компаній прогнозують інфляцію на рівні 11,4%, що майже вдвічі перевищує офіційний прогноз НБУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії більшість базових продуктів в Україні суттєво здорожчала. Цей стрибок цін став прямим наслідком інфляції, знищення агрокомплексів і господарств, а також загального зниження виробництва.

283
