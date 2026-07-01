Ціни на пальне 1 липня: де бензин і дизель коштують найдорожче

АЗС / © Associated Press

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Станом на 1 липня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні залишили ціни на пальне без змін.

Про це повідомляє “Главком”.

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі ОККО, WOG та Socar. Найдешевше пальне серед великих мереж можна знайти на БРСМ-Нафта та Укрнафта.

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Ціни на пальне в українських мережах АЗС станом на 1 липня:

UPG — А-92: 73,90 грн/л; А-95: 74,90 грн/л; А-95+: 75,90 грн/л; дизель: 76,90 грн/л; дизель+: 84,90 грн/л; автогаз: 39,40 грн/л.

ОККО — А-92: 78,90 грн/л; А-95: 79,90 грн/л; А-95+: 81,90 грн/л; дизель: 82,90 грн/л; дизель+: 88,90 грн/л; автогаз: 41,90 грн/л.

WOG — А-92: 78,90 грн/л; А-95: 79,90 грн/л; А-95+: 81,90 грн/л; дизель: 82,90 грн/л; дизель+: 88,90 грн/л; автогаз: 41,90 грн/л.

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KLO — А-92: 70,90 грн/л; А-95: 74,20 грн/л; А-95+: 75,40 грн/л; дизель: 77,20 грн/л; дизель+: 82,50 грн/л; ДП спеціальне: 66,90 грн/л; автогаз: 38,90 грн/л.

Socar — А-92: 78,90 грн/л; А-95: 80,90 грн/л; А-95+: 82,90 грн/л; дизель: 83,90 грн/л; дизель+: 88,90 грн/л; автогаз: 41,90 грн/л.

Укрнафта — А-92: 73,90 грн/л; А-95: 74,90 грн/л; А-95+: 76,90 грн/л; дизель: 76,90 грн/л; ДП спеціальне: 68,90 грн/л; автогаз: 39,40 грн/л.

БРСМ-Нафта — А-92: 70,99 грн/л; А-95: 73,99 грн/л; автогаз: 38,99 грн/л.

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Середня вартість бензину А-95 становить близько 75,20 грн за літр, а дизельного пального — 76,96 грн за літр.

Нагадаємо, від 1 липня на український ринок пального чекають кардинальні зміни. Згідно з новими стандартами, класичний бензин фактично зникає з вільного продажу — його замінить так званий спиртовий бензин із обов’язковим додаванням біоетанолу. Разом із цим на українських АЗС очікується ліквідація тривалої цінової аномалії, завдяки чому вартість дизельного пального нарешті опуститься нижче за вартість популярного бензину А-95.

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