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Ціни на пальне 10 липня: де бензин та дизель б’ють по гаманцю
Станом на 10 липня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні не змінили ціни на пальне.
Сьогодні середня вартість бензину А-95 становить близько 76,23 грн за літр, а дизельного пального — 77,01 грн за літр.
Про це повідомляє «Главком».
Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі ОККО, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне традиційно можна знайти у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ситуація з пальним в Україні — останні новини
Наприкінці липня в Україні може здорожчати пальне. За прогнозом директора групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз можуть зрости на кілька гривень за літр. Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.
За словами експерта, очікування подальшого здешевлення нафти втратили актуальність через загострення ситуації на Близькому Сході, що вже впливає на світову логістику енергоносіїв.
Перша хвиля здорожчання пального в Україні відбулася у березні цього року після того, як Іран заблокував Ормузьку протоку у відповідь на удари Ізраїлю та США.