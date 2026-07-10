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ТСН у соціальних мережах

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Ціни на пальне 10 липня: де бензин та дизель б’ють по гаманцю

Станом на 10 липня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні не змінили ціни на пальне.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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АЗС оновили ціни на пальне

АЗС оновили ціни на пальне / © Associated Press

Сьогодні середня вартість бензину А-95 становить близько 76,23 грн за літр, а дизельного пального — 77,01 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі ОККО, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне традиційно можна знайти у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ситуація з пальним в Україні — останні новини

Наприкінці липня в Україні може здорожчати пальне. За прогнозом директора групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз можуть зрости на кілька гривень за літр. Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.

За словами експерта, очікування подальшого здешевлення нафти втратили актуальність через загострення ситуації на Близькому Сході, що вже впливає на світову логістику енергоносіїв.

Перша хвиля здорожчання пального в Україні відбулася у березні цього року після того, як Іран заблокував Ормузьку протоку у відповідь на удари Ізраїлю та США.

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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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