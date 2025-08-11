Ціни на пальне 11 серпня: скільки коштують бензин, газ і дизель

АЗС / © Pixabay

Середні ціни на бензин марки А-95 в Україні 11 серпня практично не змінилися і залишилися на рівні 58,96 гривень за літр, тоді як дизельне пальне здешевшало до 56,08 гривень за літр.

Про це повідомляє портал Мінфін.

Зокрема, середня ціна бензину А-95 преміум склала 63,56 гривень за літр, що на 0,02% менше в порівнянні з попереднім рівнем. Бензин марки А-92 навпаки подорожчав на 0,2% і тепер коштує 58,25 гривень за літр. Середня ціна автогазу становить 34,41 гривень за літр, що на 0,1% дешевше, ніж 8 серпня.

У мережі заправок АТ «Укрнафта» наразі ціни такі: бензин А-95 — 59,16 грн/л, бензин А-92 — 58,66 грн/л, дизельне пальне — 56,16 грн/л, автогаз — 33,99 грн/л.

У мережі U.GO, що належить Групі Нафтогаз, бензин А-95 коштує 57,9 гривень за літр, бензин А-92 — 56,9 грн/л, дизельне пальне — 53,9 грн/л, автогаз — 33,9 грн/л.

Мережа ОККО пропонує бензин А-95 по 61,99 гривень за літр, дизельне пальне — 58,99 грн/л, автогаз — 35,99 грн/л.

У мережі БРСМ-Нафта ціни такі: бензин А-95 — 54,12 грн/л, дизель — 50,96 грн/л, автогаз — 32,7 грн/л.

Заправки WOG встановили такі ціни: бензин А-95 — 61,99 грн/л, дизельне пальне — 58,99 грн/л, автогаз — 35,98 грн/л.

У мережі BVS бензин А-95 коштує 59,99 гривень за літр, бензин А-92 — 58,99 грн/л, дизельне пальне — 56,99 грн/л, автогаз — 34,69 грн/л.

Загалом ціни на пальне в Україні 11 серпня залишаються стабільними з незначними коливаннями між різними мережами автозаправних станцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Наприкінці минулого місяця в Україні зросли роздрібна вартість бензину і дизелю. Стрибок цін був викликаний двома факторами, які вичерпані. Експерти розповіли, що буде з цінами на бензин до кінця року.