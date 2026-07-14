Ціни на пальне 14 липня: які мережі продають найдешевше

АЗС / © pixabay.com

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Найбільші мережі автозаправних станцій України оприлюднили актуальні ціни на пальне станом на 14 липня. Порівняно з попереднім днем вартість бензину, дизельного пального та автогазу залишилася без змін.

Про це пише «Главком».

Де найдорожче заправлятися

Середня ціна бензину А-95 в Україні становить 75,84 грн за літр, а дизельного пального — 76,81 грн за літр.

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Найдорожче бензин і дизель традиційно продають мережі OKKO, WOG та SOCAR. Там літр бензину А-95 коштує 78,90 грн, а дизельного пального — від 79,90 до 80,90 грн.

У яких мережах можна заощадити

Найнижчі ціни пропонують БРСМ-Нафта та Укрнафта.

На АЗС БРСМ-Нафта бензин А-95 коштує 70,99 грн за літр, дизельне пальне — 72,99 грн, а автогаз — 37,99 грн.

Водночас в Укрнафті літр бензину А-95 продають за 73,90 грн, дизель — за 74,90 грн, а газ — за 38,40 грн.

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Актуальні ціни на пальне

За даними найбільших мереж АЗС, ціни станом на 14 липня мають такий вигляд:

UPG — А-95: 73,90 грн, дизель: 73,90 грн, газ: 38,40 грн;

OKKO — А-95: 78,90 грн, дизель: 79,90 грн, газ: 41,90 грн;

WOG — А-95: 78,90 грн, дизель: 79,90 грн, газ: 41,90 грн;

KLO — А-95: 75,40 грн, дизель: 74,20 грн, газ: 38,90 грн;

SOCAR — А-95: 78,90 грн, дизель: 80,90 грн, газ: 41,90 грн;

Укрнафта — А-95: 73,90 грн, дизель: 74,90 грн, газ: 38,40 грн;

БРСМ-Нафта — А-95: 70,99 грн, дизель: 72,99 грн, газ: 37,99 грн.

Зростання цін на пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські удари по АЗС можуть змусити операторів перейти на мобільні станції, що призведе до втрати прибутку від супутніх послуг (кава, хот-доги тощо). За словами економіста Олексія Куща, це може компенсуватися підвищенням цін на бензин та дизпальне. Атаки спрямовані насамперед на лівобережжя та південь України.

Також, наприкінці липня в Україні може здорожчати пальне. За прогнозом директора групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз можуть зрости на кілька гривень за літр. Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.

За словами експерта, очікування подальшого здешевлення нафти втратили актуальність через загострення ситуації на Близькому Сході, що вже впливає на світову логістику енергоносіїв.

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