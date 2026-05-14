Ціни на пальне 14 травня: дві мережі пропонують дешевше бензин і дизель
В Україні на ринку пального з’явилися ознаки стабілізації після стрімкого здорожчання бензину.
Станом на 14 травня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 74,34 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 87,91 грн за літр.
Про це повідомляє «Главком».
Українські мережі АЗС залишили ціни на пальне без змін. Водночас дві мережі знизили ціни: дизель здешевшав менш ніж на 50 копійок за літр, а бензин А-95+ — на 3 грн за літр.
Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».
Нагадаємо, держава подовжила кешбек на пальне до 31 травня 2026 року: 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Максимум — 500 грн на місяць для учасників програми «Національний кешбек».
Антимонопольний комітет розслідує ситуацію. Очільник Павло Кириленко заявив, що доказів змови немає, а зростання цін — реакція на кризу на Близькому Сході.
Самі оператори визнають, що обсяги продажів і прибутковість знизилися, тому вони зацікавлені у зменшенні цін. Тобто наразі немає однозначної відповіді, чи було зростання об’єктивним, чи пов’язаним із можливими узгодженими діями на ринку — розслідування триває.