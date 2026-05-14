Гроші
222
1 хв

Ціни на пальне 14 травня: дві мережі пропонують дешевше бензин і дизель

В Україні на ринку пального з’явилися ознаки стабілізації після стрімкого здорожчання бензину.

Анастасія Павленко
Великі паливні мережі продовжують стримувати ціни

Станом на 14 травня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 74,34 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 87,91 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

Ціни на пальне 14 травня

Українські мережі АЗС залишили ціни на пальне без змін. Водночас дві мережі знизили ціни: дизель здешевшав менш ніж на 50 копійок за літр, а бензин А-95+ — на 3 грн за літр.

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне в Україні 14 травня 2026 року. Фото: Главком / © Главком

Ситуація з пальним в Україні — останні новини

Нагадаємо, держава подовжила кешбек на пальне до 31 травня 2026 року: 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Максимум — 500 грн на місяць для учасників програми «Національний кешбек».

Антимонопольний комітет розслідує ситуацію. Очільник Павло Кириленко заявив, що доказів змови немає, а зростання цін — реакція на кризу на Близькому Сході.

Самі оператори визнають, що обсяги продажів і прибутковість знизилися, тому вони зацікавлені у зменшенні цін. Тобто наразі немає однозначної відповіді, чи було зростання об’єктивним, чи пов’язаним із можливими узгодженими діями на ринку — розслідування триває.

