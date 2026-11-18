Ціни на пальне 18 листопада / © Pixabay

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В Україні 18 листопада ціни на пальне у більшості великих мереж АЗС залишилися незмінними. Водночас одна з компаній другий день поспіль знижує вартість дизелю.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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У середу, 18 листопада, більшість популярних мереж автозаправних станцій не змінювали ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ. Винятком стала WOG, яка знову здешевила дизель на 1 грн за літр.

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Таким чином, на заправках WOG стандартне дизельне пальне Євро-5 тепер продають за 103,90 грн/л, а преміальне Mustang — за 106,90 грн/л. Це вже друге поспіль зниження вартості дизелю в мережі.

Натомість OKKO, SOCAR, «Укрнафта» та UPG залишили цінники без змін.

Після подорожчання напередодні стабілізувалася і вартість автогазу. Найбільше за літр доведеться заплатити на OKKO — 64,90 грн. Водночас на «Укрнафті» та UPG газ коштує 61,90 грн/л.

Найнижчі ціни на бензин А-95 серед зазначених мереж пропонують «Укрнафта» та UPG — 86,90 грн за літр. На цих самих АЗС можна знайти й найдешевший дизель: 99,90 грн/л на «Укрнафті» та 99,56 грн/л на UPG.

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Ціни на пальне / © РБК

Ціни на бензин, дизель та газ на АЗС 18 листопада

OKKO:

Бензин Pulls 100 — 100,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 — 93,90 грн/л;

Бензин А-95 Євро — 90,90 грн/л;

Дизельне пальне Pulls — 107,90 грн/л;

Дизельне пальне Євро — 104,90 грн/л;

Автогаз — 64,90 грн/л.

WOG:

Бензин 100 — 100,90 грн/л;

Бензин Mustang 95 — 93,90 грн/л;

Бензин 95 Євро — 90,90 грн/л;

Дизельне пальне Mustang — 106,90 грн/л (здешевшало на 1 грн);

Дизельне пальне Євро-5 — 103,90 грн/л (здешевшало на 1 грн);

Автогаз — 63,50 грн/л.

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 102,00 грн/л;

Бензин NANO 95 — 94,90 грн/л;

Бензин А-95 — 91,90 грн/л;

Дизельне пальне NANO Extro — 109,00 грн/л;

Дизельне пальне NANO — 106,00 грн/л;

Автогаз — 63,90 грн/л.

«Укрнафта»:

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Бензин А-95 Energy — 89,90 грн/л;

Бензин А-95 — 86,90 грн/л;

Бензин А-92 — 84,90 грн/л;

Дизельне пальне Energy — 101,90 грн/л;

Дизельне пальне стандартне — 99,90 грн/л;

Автогаз — 61,90 грн/л.

UPG:

Бензин UPG 100 — 97,90 грн/л;

Бензин UPG 95 — 89,90 грн/л;

Бензин А-95 — 86,90 грн/л;

Дизельне пальне upgDIESEL — 102,90 грн/л;

Дизельне пальне EURO DIESEL — 99,56 грн/л;

Автогаз — 61,90 грн/л.

Раніше експерт паливного ринку Сергій Куюн припускав, що автогаз у листопаді може суттєво здорожчати. За його оцінками, через нестачу скрапленого газу в Європі та підвищення закупівельних цін вартість цього пального в Україні може зрости до 63–67 грн за літр.

Про можливе здорожчання бензину до кінця 2026 року також говорила економістка Олена Нусінова. Вона розглядала сценарій, за якого ціна А-95 може наблизитися до 100 грн за літр. Такий розвиток подій експертка пов’язувала з можливим загостренням конфлікту на Близькому Сході та порушенням постачання нафти.

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