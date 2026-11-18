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Ціни на пальне 18 листопада здивували водіїв: де подешевшав дизель і скільки коштує бензин
В Україні 18 листопада більшість великих мереж АЗС залишили ціни на бензин, дизель та автогаз без змін. Однак в одній із мереж дизельне пальне дешевшає вже другий день поспіль.
В Україні 18 листопада ціни на пальне у більшості великих мереж АЗС залишилися незмінними. Водночас одна з компаній другий день поспіль знижує вартість дизелю.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У середу, 18 листопада, більшість популярних мереж автозаправних станцій не змінювали ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ. Винятком стала WOG, яка знову здешевила дизель на 1 грн за літр.
Таким чином, на заправках WOG стандартне дизельне пальне Євро-5 тепер продають за 103,90 грн/л, а преміальне Mustang — за 106,90 грн/л. Це вже друге поспіль зниження вартості дизелю в мережі.
Натомість OKKO, SOCAR, «Укрнафта» та UPG залишили цінники без змін.
Після подорожчання напередодні стабілізувалася і вартість автогазу. Найбільше за літр доведеться заплатити на OKKO — 64,90 грн. Водночас на «Укрнафті» та UPG газ коштує 61,90 грн/л.
Найнижчі ціни на бензин А-95 серед зазначених мереж пропонують «Укрнафта» та UPG — 86,90 грн за літр. На цих самих АЗС можна знайти й найдешевший дизель: 99,90 грн/л на «Укрнафті» та 99,56 грн/л на UPG.
Ціни на бензин, дизель та газ на АЗС 18 листопада
OKKO:
Бензин Pulls 100 — 100,90 грн/л;
Бензин Pulls 95 — 93,90 грн/л;
Бензин А-95 Євро — 90,90 грн/л;
Дизельне пальне Pulls — 107,90 грн/л;
Дизельне пальне Євро — 104,90 грн/л;
Автогаз — 64,90 грн/л.
WOG:
Бензин 100 — 100,90 грн/л;
Бензин Mustang 95 — 93,90 грн/л;
Бензин 95 Євро — 90,90 грн/л;
Дизельне пальне Mustang — 106,90 грн/л (здешевшало на 1 грн);
Дизельне пальне Євро-5 — 103,90 грн/л (здешевшало на 1 грн);
Автогаз — 63,50 грн/л.
SOCAR:
Бензин NANO 100 — 102,00 грн/л;
Бензин NANO 95 — 94,90 грн/л;
Бензин А-95 — 91,90 грн/л;
Дизельне пальне NANO Extro — 109,00 грн/л;
Дизельне пальне NANO — 106,00 грн/л;
Автогаз — 63,90 грн/л.
«Укрнафта»:
Бензин А-95 Energy — 89,90 грн/л;
Бензин А-95 — 86,90 грн/л;
Бензин А-92 — 84,90 грн/л;
Дизельне пальне Energy — 101,90 грн/л;
Дизельне пальне стандартне — 99,90 грн/л;
Автогаз — 61,90 грн/л.
UPG:
Бензин UPG 100 — 97,90 грн/л;
Бензин UPG 95 — 89,90 грн/л;
Бензин А-95 — 86,90 грн/л;
Дизельне пальне upgDIESEL — 102,90 грн/л;
Дизельне пальне EURO DIESEL — 99,56 грн/л;
Автогаз — 61,90 грн/л.
Раніше експерт паливного ринку Сергій Куюн припускав, що автогаз у листопаді може суттєво здорожчати. За його оцінками, через нестачу скрапленого газу в Європі та підвищення закупівельних цін вартість цього пального в Україні може зрости до 63–67 грн за літр.
Про можливе здорожчання бензину до кінця 2026 року також говорила економістка Олена Нусінова. Вона розглядала сценарій, за якого ціна А-95 може наблизитися до 100 грн за літр. Такий розвиток подій експертка пов’язувала з можливим загостренням конфлікту на Близькому Сході та порушенням постачання нафти.