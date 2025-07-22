Ціни на пальне 22 липня: скільки коштують бензин, газ і дизель

Ціни на пальне 22 липня / © ТСН.ua

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У вівторок, 22 липня, на українських автозаправних станціях зафіксовано незначне, але стабільне зростання вартості пального.

Про це пише Мінфін.

Середня ціна бензину марки А-95 підвищилася на 0,085% і становить 59,03 грн за літр. Дизельне пальне додало в ціні 0,071% і наразі коштує 56,03 грн/л. Також зросла вартість автогазу — на 0,116%, до 34,44 грн за літр.

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Найвищу середню ціну традиційно демонструє бензин А-95 преміум — 63,61 грн/л, тоді як звичайний А-92 утримується на рівні 58,17 грн/л. Загалом, нафтопродукти продовжують повільне, але стабільне зростання, що може свідчити про вплив зовнішньоекономічних чинників і коливань на глобальному ринку нафти.

Цінова ситуація у мережах заправок по Україні різниться. Наприклад, на АЗС «Укрнафта» бензин А-95 коштує 58,99 грн/л, А-92 — 58,49 грн/л, дизельне пальне — 55,99 грн/л, а автогаз продається по 33,99 грн/л. У мережі U.GO (Група Нафтогаз) вартість А-95 становить 57,90 грн/л, А-92 — 56,90 грн/л, дизпальне — 53,90 грн/л, автогаз — 33,90 грн/л.

У преміальних мережах ціни вищі. Так, на АЗС OKKO бензин А-95 обійдеться в 61,99 грн/л, дизель — у 58,99 грн/л, а автогаз — у 35,99 грн/л. Таку ж вартість пального встановлено і на заправках WOG. У мережі БРСМ-Нафта ситуація виглядає дещо інакше: А-95 продається по 54,19 грн/л, дизельне пальне — по 50,89 грн/л, автогаз — по 32,93 грн/л. На АЗС BVS бензин А-95 коштує 59,99 грн/л, А-92 — 58,99 грн/л, дизель — 56,99 грн/л, а автогаз — 34,69 грн/л.

Попри те, що зростання цін наразі незначне, тенденція до подорожчання пального зберігається. Аналітики вказують на можливий вплив глобальних нафтових котирувань, зміни акцизної політики та сезонні фактори. Якщо така динаміка триматиметься, вже найближчими тижнями українські водії можуть відчути ще більше навантаження на свій гаманець.

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Нагадаємо, раніше ми опублікували список, в якому йдеться, на яких АЗС в Україні недоливають пальне.