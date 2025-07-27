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Ціни на пальне 27 липня: скільки коштують бензин, газ і дизель
Чи подорожчав бензин і що з цінами на газ — оновлені дані з українських заправок на 27 липня.
На кінець липня вартість пального на українських заправках зазнала незначних змін. Енергетичні експерти оприлюднили оновлені середні ціни на бензин, дизель та газ. Ситуація на ринку залишається стабільною, хоча в окремих мережах зафіксовано коливання.
Про це пише «Мета».
За даними моніторингу станом на 27 липня:
Бензин A-95+: середня ціна — 63,98 грн/л, на АЗС «Параллель» — 54,49 грн/л
Бензин A-95: середня ціна — 60,68 грн/л, у мережі WOG — 58,99 грн/л
Бензин A-92: середня — 58,49 грн/л, SOCAR — 57,99 грн/л
Дизельне паливо (ДП): середня — 57,28 грн/л, Shell — 58,95 грн/л
Газ: середня вартість — 34,78 грн/л, Укрнафта — 55,99 грн/л
Як видно з таблиці, ціни на бензин марки A-95 і A-92 залишаються найстабільнішими, тоді як газ демонструє найбільший діапазон розцінок. Дизельне пальне трохи подорожчало в низці мереж, але середній рівень залишається у межах 57 гривень за літр.
Щоб зекономити, можна моніторити ціни у різних мережах, звертати увагу на акційні пропозиції та бонусні програми. Особливо це актуально у великих містах, де конкуренція серед АЗС дає змогу знайти пальне за нижчою ціною.
Нагадаємо, наприкінці червня в Україні подорожчали бензин і дизель. Причиною зростання стали два чинники, вплив яких уже завершився. По-перше, короткострокове підвищення цін на нафту, спричинене ескалацією конфлікту на Близькому Сході.
Втім, як зазначають у Національному банку, ситуація стабілізувалася доволі швидко. По-друге, подорожчання викликав ріст курсу євро, адже акцизи на пальне в Україні розраховуються саме в цій валюті — це безпосередньо вплинуло на кінцеву вартість бензину та дизельного пального.