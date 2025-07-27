Ціни на пальне 27 липня: скільки коштують бензин, газ і дизель

Пальне / © pixabay.com

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На кінець липня вартість пального на українських заправках зазнала незначних змін. Енергетичні експерти оприлюднили оновлені середні ціни на бензин, дизель та газ. Ситуація на ринку залишається стабільною, хоча в окремих мережах зафіксовано коливання.

Про це пише «Мета».

За даними моніторингу станом на 27 липня:

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Бензин A-95+ : середня ціна — 63,98 грн/л, на АЗС «Параллель» — 54,49 грн/л

Бензин A-95 : середня ціна — 60,68 грн/л, у мережі WOG — 58,99 грн/л

Бензин A-92 : середня — 58,49 грн/л, SOCAR — 57,99 грн/л

Дизельне паливо (ДП) : середня — 57,28 грн/л, Shell — 58,95 грн/л

Газ: середня вартість — 34,78 грн/л, Укрнафта — 55,99 грн/л

Як видно з таблиці, ціни на бензин марки A-95 і A-92 залишаються найстабільнішими, тоді як газ демонструє найбільший діапазон розцінок. Дизельне пальне трохи подорожчало в низці мереж, але середній рівень залишається у межах 57 гривень за літр.

Щоб зекономити, можна моніторити ціни у різних мережах, звертати увагу на акційні пропозиції та бонусні програми. Особливо це актуально у великих містах, де конкуренція серед АЗС дає змогу знайти пальне за нижчою ціною.

Нагадаємо, наприкінці червня в Україні подорожчали бензин і дизель. Причиною зростання стали два чинники, вплив яких уже завершився. По-перше, короткострокове підвищення цін на нафту, спричинене ескалацією конфлікту на Близькому Сході.

Втім, як зазначають у Національному банку, ситуація стабілізувалася доволі швидко. По-друге, подорожчання викликав ріст курсу євро, адже акцизи на пальне в Україні розраховуються саме в цій валюті — це безпосередньо вплинуло на кінцеву вартість бензину та дизельного пального.

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