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ТСН у соціальних мережах

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Ціни на пальне 29 червня: де бензин, дизель і газ коштують найдешевше

Найвищу вартість бензину й дизеля зберігають ОККО, WOG та SOCAR, тоді як найнижчі ціни «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Ціни на пальне

Ціни на пальне / © pixabay.com

Станом на 29 червня найбільші мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне. Найвищу вартість бензину та дизельного пального зберігають ОККО, WOG і SOCAR, тоді як найбільш доступні ціни пропонують «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Про це повідомляє «Главком».

Середня ціна бензину А-95 в Україні становить близько 75,20 грн за літр, а дизельного пального — 77,10 грн за літр.

Актуальні ціни на пальне в Україні на 29 червня 2026 року

UPG

  • А95 — 73,90 грн

  • А95+ — 75,90 грн

  • ДП — 75,40 грн

  • ДП+ — 77,40 грн

  • А100 — 84,90 грн

  • А92 — немає

  • Газ — 39,40 грн

OKKO

  • А95 — 78,90 грн

  • А95+ — 81,90 грн

  • ДП — 79,90 грн

  • ДП+ — 82,90 грн

  • А100 — 88,90 грн

  • А92 — немає

  • Газ — 41,90 грн

WOG

  • А95 — 78,90 грн

  • А95+ — 81,90 грн

  • ДП — 79,90 грн

  • ДП+ — 82,90 грн

  • А100 — 88,90 грн

  • А92 — немає

  • Газ — 41,90 грн

KLO

  • А95 — 70,90 грн

  • А95+ — 75,40 грн

  • ДП — 74,20 грн

  • ДП+ — 77,20 грн

  • А100 — 82,50 грн

  • А92 — немає

  • Газ — 38,90 грн

SOCAR

  • А95 — 78,90 грн

  • А95+ — 82,90 грн

  • ДП — 80,90 грн

  • ДП+ — 83,90 грн

  • А100 — 88,90 грн

  • А92 — немає

  • Газ — 41,90 грн

UKRNAFTA

  • А95 — 73,90 грн

  • А95+ — 73,90 грн

  • ДП — 75,40 грн

  • ДП+ — 75,40 грн

  • А100 — немає

  • А92 — 68,90 грн

  • Газ — 39,40 грн

БРСМ

  • А95 — 70,99 грн

  • А95+ — немає

  • ДП — 73,99 грн

  • ДП+ — немає

  • А100 — немає

  • А92 — немає

  • Газ — 39,49 грн

Нагадаємо, від 1 липня в Україні мережі автозаправних станцій переходять на реалізацію бензину стандарту Е10. Це пальне містить до 10% біоетанолу та вже давно є стандартом у багатьх країнах Європейського Союзу. За словами директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, запровадження бензину Е10 є логічним кроком на шляху гармонізації українських стандартів із європейськими.

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Дата публікації
Кількість переглядів
308
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