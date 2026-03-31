Ціни на пальне 31 березня: яка вартість дизелю і бензину на АЗС

Сьогодні зранку на українських АЗС зафіксовано точкові зміни ціни на дизпаливо.

Олена Капнік
Ціни на бензин в Україні. / © Associated Press

Зранку 31 березня на українських АЗС вартість бензину майже не змінилася. Втім, дизель додав у ціні в одній з мереж.

Про це повідомляє «Главком».

Середня вартість бензину А-95 на автозаправках не змінилася і становить близько 72,43 грн за літр. Найдорожче пальне цієї марки обійдеться на ОККО, WOG та Socar — 74,99 грн. Найменший цінник на «Укрнафті» і на «БРСМ-Нафті» — 68,99 грн.

Станом на сьогоднішній ранок у середньому дизельне паливо коштує 85,76 грн. За добу на АЗС «БРСМ-Нафта» вартість зросла на 1 грн — до 82,99 грн. Загалом у більшості мереж за літр ДП доведеться заплатити 87,99 грн.

Вартість бензину і дизелю 31 березня

Ціни на пальне 31 березня 2026-го. Фото: Главком.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв вважає, що в Україні ціни на пальне ще зростуть. За його прогнозом, цілком ймовірно, що протягом цього тижня на АЗС дизель в середньому коштуватиме 95-96 грн, а бензин А-95 — 92-94 грн. Втім, акцентує фахівець, це буде ситуативно.

Зауважимо, що днями на деяких АЗС вартість дизпалива перетнула нову психологічну позначку — 90 гривень за літр. Такі цінники можна було побачити на преміальний дизель.

Попри світову кризу і дефіцит на світовому ринку через війну на Близькому Сході, не варто чекати на дефіцит дизелю в Україні. Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський наголошує, що «практично 100% потреб країни в дизпаливі» на квітень вже законтрактовано.

