Ціни на пальне 5 червня: де найдешевше заправити автівку

В Україні ситуація з пальним досить складна / © Associated Press

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Сьогодні, 5 червня 2026 року, найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне.

Про це повідомляє «Главком».

Середня вартість бензину А-95 становить близько 76,70 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 86,84 грн за літр.

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Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

На АЗС Upg на всі види пального знизилась ціна на 1 грн, Окко знизило ціну на газ на 1 грн, WOG також зменшив на 1 грн ціну на газ.

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Власник мережі АЗК UPG Володимир Петренко попередив, що від 1 липня бензин в Україні може здорожчати приблизно на 4 грн за літр через нову вимогу щодо обов’язкового вмісту біоетанолу.

Найближчим часом вартість пального на українських АЗС може піти вгору через світове здорожчання та зменшення прибутковості роздрібних мереж.

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Про це написав директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, здорожчання цілком відповідає ринковим реаліям та нещодавнім рекомендаціям Антимонопольного комітету.

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