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ТСН у соціальних мережах

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Ціни на пальне 5 червня: де найдешевше заправити автівку

Суттєвих змін на ринку не відбулося, однак окремі оператори скоригували ціни на бензин, дизель та автогаз.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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В Україні ситуація з пальним досить складна

В Україні ситуація з пальним досить складна / © Associated Press

Сьогодні, 5 червня 2026 року, найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне.

Про це повідомляє «Главком».

Середня вартість бензину А-95 становить близько 76,70 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 86,84 грн за літр.

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

На АЗС Upg на всі види пального знизилась ціна на 1 грн, Окко знизило ціну на газ на 1 грн, WOG також зменшив на 1 грн ціну на газ.

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Власник мережі АЗК UPG Володимир Петренко попередив, що від 1 липня бензин в Україні може здорожчати приблизно на 4 грн за літр через нову вимогу щодо обов’язкового вмісту біоетанолу.

Найближчим часом вартість пального на українських АЗС може піти вгору через світове здорожчання та зменшення прибутковості роздрібних мереж.

Про це написав директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, здорожчання цілком відповідає ринковим реаліям та нещодавнім рекомендаціям Антимонопольного комітету.

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Дата публікації
Кількість переглядів
142
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