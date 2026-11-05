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Ціни на пальне 5 листопада: автогаз різко здорожчав, скільки коштують бензин і дизель
Ціни на пальне в Україні продовжують зростати, а найбільше це відчувають автомобілісти, які користуються автогазом. На деяких АЗС його вартість уже перевищила 62 грн за літр.
Українські водії продовжують відчувати суттєвий фінансовий тиск на гаманці через ціни на пальне. Особливо відчутно ситуація вдарила по тих, хто користується автомобілями на газі — лише за останній місяць у найбільших мережах АЗС вартість скрапленого газу злетіла на 15–17,60 грн за літр. Суттєво зріс у ціні й преміальний дизель. Розповідаємо про актуальні ціни на заправках 5 листопада.
Про це пише «Главком».
Українські заправки оновили цінники: скільки коштує пальне 5 листопада
Станом на ранок 5 листопада ключові оператори ринку знову відкоригували цінники. За останню добу автогаз на окремих АЗС здорожчав одразу на 2 грн/л, тоді як бензин А-95 у середньому коштує близько 90,91 грн/л, а дизельне пальне — 105,34 грн/л.
Газ на ОККО здорожчав на 1 грн/л — до 60,90 грн/л. SOCAR додав до вартості газу 1,60 грн/л, піднявши цінник на рівень 61,50 грн/л. Вартість бензину та дизельного пального в обох мережах залишилася незмінною.
Найсильніше за ніч газ здорожчав на KLO. Водіям тепер доведеться платити більше на 2 грн/л — по 62,50 грн/л. Водночас бензин А-92 здешевшав на гривню, і тепер коштує 85,50 грн/л.
«Укрнафта» знизила ціни на пальне. На 1 грн здешевшали марки А-95 та А-95+, А-92. Стабільність цін тримають дві заправки — UPG та WOG. На них ціни не змінилися.
OKKO
А-95: 92,90 грн/л
А-95+: 95,90 грн/л
ДП: 106,90 грн/л
ДП+: 109,90 грн/л
А-100: 102,90 грн/л
Газ: 60,90 грн/л
WOG
А-95: 92,90 грн/л
А-95+: 95,90 грн/л
ДП: 106,90 грн/л
ДП+: 109,90 грн/л
А-100: 102,90 грн/л
Газ: 59,90 грн/л
SOCAR
А-95: 95,90 грн/л
А-95+: 98,90 грн/л
ДП: 108,00 грн/л
ДП+: 111,00 грн/л
А-100: 105,00 грн/л
Газ: 61,50 грн/л
«Укрнафта»
А-95: 87,90 грн/л
А-95+: 90,90 грн/л
ДП: 103,90 грн/л
ДП+: 105,90 грн/л
А-92: 85,90 грн/л
Газ: 57,90 грн/л
UPG
А-95: 89,90 грн/л
А-95+: 92,90 грн/л
ДП: 102,90 грн/л
ДП+: 105,90 грн/л
А-100: 100,90 грн/л
Газ: 58,90 грн/л
KLO
А-95: 87,90 грн/л
А-95+: 95,60 грн/л
ДП: 106,40 грн/л
ДП+: 109,40 грн/л
А-100: 101,90 грн/л
А-92: 85,50 грн/л
Газ: 62,50 грн/л
БРСМ-Нафта
А-95: 87,85 грн/л
ДП: 102,76 грн/л
Газ: 57,85 грн/л
Ціна на пальне в Україні
Нагадаємо, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла з приблизно 58 грн на початку року до 90 грн у жовтні, а преміальні види пального вже перетнули позначку в 100-111 грн/л. За прогнозом економістки Олени Нусінової, подальша динаміка до кінця року повністю залежить від світового ринку, насамперед від геополітичних конфліктів навколо Ірану, безпеки судноплавства в Ормузькій протоці та політики ОПЕК+.
За сприятливого сценарію можливе зниження цін, проте за негативного — вартість літра А-95 наблизиться до 100 грн. Таке здорожчання пального також посилює тиск на собівартість товарів і загальну інфляцію в Україні.