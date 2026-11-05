Ціни на пальне 5 листопада: автогаз різко здорожчав, скільки коштують бензин і дизель

Ціни на пальне 5 листопада / © pixabay.com

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Українські водії продовжують відчувати суттєвий фінансовий тиск на гаманці через ціни на пальне. Особливо відчутно ситуація вдарила по тих, хто користується автомобілями на газі — лише за останній місяць у найбільших мережах АЗС вартість скрапленого газу злетіла на 15–17,60 грн за літр. Суттєво зріс у ціні й преміальний дизель. Розповідаємо про актуальні ціни на заправках 5 листопада.

Про це пише «Главком».

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Українські заправки оновили цінники: скільки коштує пальне 5 листопада

Станом на ранок 5 листопада ключові оператори ринку знову відкоригували цінники. За останню добу автогаз на окремих АЗС здорожчав одразу на 2 грн/л, тоді як бензин А-95 у середньому коштує близько 90,91 грн/л, а дизельне пальне — 105,34 грн/л.

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Газ на ОККО здорожчав на 1 грн/л — до 60,90 грн/л. SOCAR додав до вартості газу 1,60 грн/л, піднявши цінник на рівень 61,50 грн/л. Вартість бензину та дизельного пального в обох мережах залишилася незмінною.

Найсильніше за ніч газ здорожчав на KLO. Водіям тепер доведеться платити більше на 2 грн/л — по 62,50 грн/л. Водночас бензин А-92 здешевшав на гривню, і тепер коштує 85,50 грн/л.

«Укрнафта» знизила ціни на пальне. На 1 грн здешевшали марки А-95 та А-95+, А-92. Стабільність цін тримають дві заправки — UPG та WOG. На них ціни не змінилися.

OKKO

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А-95: 92,90 грн/л

А-95+: 95,90 грн/л

ДП: 106,90 грн/л

ДП+: 109,90 грн/л

А-100: 102,90 грн/л

Газ: 60,90 грн/л

WOG

А-95: 92,90 грн/л

А-95+: 95,90 грн/л

ДП: 106,90 грн/л

ДП+: 109,90 грн/л

А-100: 102,90 грн/л

Газ: 59,90 грн/л

SOCAR

А-95: 95,90 грн/л

А-95+: 98,90 грн/л

ДП: 108,00 грн/л

ДП+: 111,00 грн/л

А-100: 105,00 грн/л

Газ: 61,50 грн/л

«Укрнафта»

А-95: 87,90 грн/л

А-95+: 90,90 грн/л

ДП: 103,90 грн/л

ДП+: 105,90 грн/л

А-92: 85,90 грн/л

Газ: 57,90 грн/л

UPG

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А-95: 89,90 грн/л

А-95+: 92,90 грн/л

ДП: 102,90 грн/л

ДП+: 105,90 грн/л

А-100: 100,90 грн/л

Газ: 58,90 грн/л

KLO

А-95: 87,90 грн/л

А-95+: 95,60 грн/л

ДП: 106,40 грн/л

ДП+: 109,40 грн/л

А-100: 101,90 грн/л

А-92: 85,50 грн/л

Газ: 62,50 грн/л

БРСМ-Нафта

А-95: 87,85 грн/л

ДП: 102,76 грн/л

Газ: 57,85 грн/л

Ціна на пальне в Україні

Нагадаємо, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла з приблизно 58 грн на початку року до 90 грн у жовтні, а преміальні види пального вже перетнули позначку в 100-111 грн/л. За прогнозом економістки Олени Нусінової, подальша динаміка до кінця року повністю залежить від світового ринку, насамперед від геополітичних конфліктів навколо Ірану, безпеки судноплавства в Ормузькій протоці та політики ОПЕК+.

За сприятливого сценарію можливе зниження цін, проте за негативного — вартість літра А-95 наблизиться до 100 грн. Таке здорожчання пального також посилює тиск на собівартість товарів і загальну інфляцію в Україні.

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